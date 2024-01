"La forêt gourmande" de Fabrice Desjours sur France 3 lundi 22 janvier 2024

À découvrir dans "La ligne bleue" lundi 22 janvier 2024 à 22:40 sur France 3, « La forêt gourmande », un documentaire écrit et réalisé par Valérie Manns.

Les forêts comestibles, une solution pour lutter contre le dérèglement climatique ? Fabrice Desjours fait pousser des forêts régénératives où tout ce qui pousse se mange.

Et si une forêt détenait la clé pour lutter contre le dérèglement climatique ? Il y a quinze ans, en Bourgogne, Fabrice Desjours lance une révolution silencieuse : planter des forêts qui nourrissent les hommes.

Au fil des années, il transforme une pâture infertile en une forêt gourmande d’une densité prodigieuse. Cette forêt peut stocker plus de carbone, nourrir hommes et animaux, décontaminer les sols, générer de la pluie, favoriser le retour de la biodiversité, bref résoudre nombre de problèmes que nous apporte le dérèglement climatique.

Avec l'aide de scientifiques et de cuisiniers, Fabrice convainc paysans, citoyens, entreprises et pouvoirs publics qu’un nouvel art de vivre et produire est possible.

Nous suivons Fabrice Desjours et son collectif dans leurs projets de transformation : au cœur des prestigieuses vignes du Château de Meursault, dans une chèvrerie en Saône-et-Loire, dans un jardin public en banlieue parisienne ou encore à Uckange en Moselle, pays ravagé par les pollutions sidérurgiques.

Les intervenants (par ordre d'apparition) :