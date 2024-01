"MH370, la vérité disparue" sur vol de la Malaysia Airlines mardi 23 janvier 2024 sur France 2 - Vidéo

Mardi 23 janvier 2024 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de découvrir "MH370, la vérité disparue", une serie documentaire exceptionnelle en 6 épisodes qui revient sur la dispatition du vol MH370 de la Malaysia Airlines.

Le 8 mars 2014, l’avion MH370 de la Malaysia Airlines quitte l'aéroport international de Kuala Lumpur en direction de Pékin. Moins d'une heure après son décollage, le Boeing 777 disparaît des radars sans laisser de trace.

Dix années se sont écoulées depuis. En dépit d’une longue enquête officielle, et de recherches couvrant des millions de kilomètres carrés d'océan, personne ne sait ce qu’il s’est passé, ni où se trouve l’avion.

MH370, La Vérité disparue fait vivre, rebondissement après rebondissement, l’incroyable histoire de cette disparition en six épisodes haletants.

Cette série documentaire à suspens, réalisée par Benoît Bringer, est basée sur une investigation approfondie. En suivant les proches de victimes dans leur quête de réponses et en s'appuyant sur les récits des enquêteurs, explorateurs et journalistes engagés, la série montre comment les fausses informations prolifèrent lorsque la vérité est absente et porte, grâce à des témoignages inédits, un nouveau regard sur le plus grand mystère de l’aviation.

La série se compose de 6 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés à la suite.

Épisode 1 Ceux qui restent

8 mars 2014, un avion de la Malaysia Airlines en vol entre Kuala Lumpur et Pékin disparaît des écrans radar. Météo parfaite, aucun message de détresse. Le plus grand mystère de l’histoire de l’aviation commence.

Le français Ghyslain Wattrelos apprend la nouvelle. Sa femme et deux de ses enfants sont à bord. Nathan Velayudhan travaille pour l’aviation civile malaisienne. Sa femme était, elle aussi, dans le MH370. Pour lui, Grace, sa fille, Ghyslain et tous les proches des deux cent trente-neuf victimes, une douloureuse quête de vérité commence.

La première piste privilégiée est celle d’un acte terroriste…

Épisode 2 Confusion

Florence de Changy, une journaliste française, arrive en Malaisie au lendemain de la disparition. Elle découvre un pays sous le choc. Les premiers jours se déroulent dans la confusion la plus totale : des débris sont repérés en mer de Chine, un homme a vu une boule de feu tomber dans l’eau, un avion militaire vietnamien aurait découvert le lieu du crash…

Et puis, un scoop du Wall Street Journal fait l’effet d’une bombe : et si l’avion avait continué à voler pendant des heures après sa disparition des radars ?

Épisode 3 Le pilote



Selon la Malaisie, l’avion aurait fait un demi-tour spectaculaire avant de se diriger dans le sud de l’océan Indien, à l’opposé de sa destination initiale. La presse annonce que tous les systèmes de communication à bord ont été coupés. Accident ou acte volontaire ?

Le pilote de l’avion, le commandant de bord Zaharie Shah, est pointé du doigt. L’homme, un père de famille a priori sans histoire, cache-t-il un secret ?

Épisode 4 Débris

Les familles des passagers du MH370 s’organisent et se lancent elles-mêmes dans l’enquête. Leurs proches sont-ils encore vivants ? Ont-ils été pris en otage ?

Un informateur secret contacte Ghyslain Wattrelos pour lui faire des révélations. Mais bientôt un premier débris du MH370 est retrouvé, puis d’autres. Tous sur les côtes de l’océan Indien. Le Français doute de leur authenticité et soupçonne la CIA d’être impliquée dans l’histoire.

Épisode 5 Plan B



Quatre ans se sont écoulés depuis la disparition. L’enquête officielle se conclut, sans aucune réponse. Les recherches dans l’océan Indien n’ont rien donné, à part de faux espoirs. Alors que les familles restent dans l’inconnu, un élément troublant interpelle la journaliste Florence de Changy.

Une importante cargaison a été embarquée dans l’avion sans avoir été scannée. Ce chargement suspect a-t-il un lien avec la disparition du MH370 ?

Épisode 6 Destination finale



Blaine Gibson, un aventurier américain à la recherche de l’avion, fait une découverte sur une île de Madagascar. Un débris semblable à ceux déjà attribués au MH370. Cette pièce retrouvée des années après les faits va-t-elle mener vers de nouvelles conclusions ?

Alors que le dixième anniversaire de la disparition approche, des débuts de réponse commencent à se dessiner. Seront-elles suffisantes pour permettre aux familles de faire enfin leur deuil et commencer une nouvelle vie ?