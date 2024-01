"Chalets sur mesure" saison 4 : le 2ème épisode diffusé sur RMC Découverte mardi 23 janvier 2024

Mardi 23 janvier 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 2ème épisode inédit de la 4ème saison de la série documentaire "Chalets sur mesure".

"Chalets sur-mesure" est de retour pour une quatrième saison inédite où nous suivrons, en France, le quotidien d'artisans de l'extrême. Ils sont fustiers, grutiers, charpentiers et ont en commun cette passion pour le bois et la construction de chalets. Ils œuvrent toute l'année, par tous les temps, et dans les endroits les plus reculés et les plus inaccessibles.

Nous retrouvons les artisans chevronnés de La Pessière, installés au cœur du Jura, ainsi que ceux de la société Myotte-Duquet, située à 1000m d’altitude dans le Doubs. Et cette année, un tout nouveau fustier rejoint "Chalets sur-mesure" ! Ce professionnel basé dans les Landes est plus connu sous le nom de « Fustier de l’Océan ». Et cette saison, Simon va se confronter à des commandes pour le moins étonnantes !

Cette année encore, ces professionnels du bois devront faire face à de nombreux imprévus. Pour livrer les chalets dans les temps, ils devront se montrer ingénieux et s’adapter à toute sorte de situations : terrains impraticables, bois mal calibrés, tempêtes, gelées… Rien ne leur sera épargné !

Épisode 2 Tension sur le toit



Dans cet épisode, l'équipe de l'entreprise Myotte-Duquet va se confronter à un chantier qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Nos artisans passionnés ont pour mission de construire une maison en ossature bois de plus de 130 m2 en 3 jours. Mais de nombreux imprévus vont venir fortement perturber le chantier : un terrain mouvant, une ligne à haute tension juste au-dessus de la construction, un toit qui refuse de s'emboîter... et le vent qui se lève.

Dans le Jura, les fustiers de La Pessière vont eux aussi faire face à un chantier de l'impossible : construire en 1 jour l'extension d'un Chalet existant, construit il y a plus de 30 ans. Mais l'assemblage qui semblait facile sur le papier se révèle en fait être un véritable casse-tête !