"Sobibor : anatomie d’un camp d'extermination" sur ARTE mardi 23 janvier 2024

En 1943, les nazis démantèlent entièrement le camp d'extermination de Sobibor, décidés à effacer la moindre trace de leurs crimes. Des fouilles archéologiques et des témoignages ont permis dernièrement de mettre au jour les mécanismes d'une machine de l'horreur. Un document diffusé sur ARTE mardi 23 janvier 2024 à 22:35.

En mars 1942, l'opération "Reinhard" est déclenchée par l'Allemagne nazie. Dans le cadre de la "Solution finale", elle orchestre l'élimination systématique des juifs du Gouvernement général de Pologne autour de trois centres d'extermination.

Situé à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, le camp de Sobibor est longtemps resté méconnu du grand public. Et pour cause : dès la fin de la terrible opération, en octobre 1943, l'ensemble des installations a été démantelé et les terrains, reconvertis en surfaces agricoles. Il faudra attendre 2007 pour que d'importantes fouilles archéologiques permettent d'en exhumer la structure.

En 2020, la découverte d'une exceptionnelle collection de photos prises par Johann Niemann, le directeur adjoint du camp, a également changé la donne.

Travail de mémoire

Dans ce documentaire, la réalisatrice allemande Gabi Schlag présente une enquête édifiante sur l'un des trois camps d'extermination nazis à avoir connu, en février 1943, une révolte au cours de laquelle plus de 300 détenus parvinrent à s'évader – seuls une soixantaine d'entre eux y survivra.

Constitué de nombreux documents d'archives et de modélisations en images de synthèse, il met en lumière l'organisation d'un camp longtemps resté hors du champ historiographique, et où plus de 250 000 juifs ont été assassinés en l'espace d'une année.

Comptant parmi les rares survivants de Sobibor, Esther Raab, Selma et Chaim Engel, Regina Zielinski, Kurt Thomas et Thomas Blatt livrent d'émouvants témoignages sur leurs conditions de (sur)vie et rappellent l'importance indéfectible du travail de mémoire.

Histoire d'un camp de la mort, dont les traces auraient pu demeurer à jamais cachées.