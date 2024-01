"Bruce raconte Springsteen" à revoir sur Culturebox mercredi 24 janvier 2024

Mercredi 24 janvier 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir "Bruce raconte Springsteen", un document réalisé par Nigel Cole.

Bruce Springsteen évoque les moments clés de sa vie qui ont servi d'inspiration à certaines des chansons les plus acclamées de sa longue carrière.

Au cours d'une conversation intime, Bruce explore ses premières années d'enfance à Freehold, dans le New Jersey, et raconte les moments décisifs qui ont alimenté son désir incessant de devenir musicien, ses années en tant que roi des groupes de bar à Asbury Park, l'ascension du E Street Band et son accession finale au sommet de la hiérarchie du rock.

Le film franc et révélateur, offrant des archives rares, offre aux fans un aperçu unique de la vie de l'un des individus les plus admirés au monde, leur permettant de comprendre intimement la détermination et le dévouement qui ont fait de Bruce le conteur le plus captivant de sa génération. Il explore et explique ses plus grandes influences, détaillant les personnes et les lieux qui l'ont inspiré.