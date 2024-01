"Enquête d'action - Les brigades motos belges sous tension" sur W9 vendredi 26 janvier 2024

Vendredi 26 janvier 2024 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Course-poursuite, accidents : les brigades motos belges sous tension. ».

La Belgique compte un des maillages autoroutiers les plus denses d’Europe : plus de 1 700 km de voies rapides. Mais le pays est aussi 9e au classement européen des états avec le plus de morts sur les routes : 521 en 2022. À population égale, c’est 3 fois plus qu’en France.

Pour surveiller le réseau, la police fédérale compte sur des brigades motos constituées de 110 agents et de bolides ultrapuissants. Délits de fuite, téléphone au volant, accidents : ces policiers peuvent intervenir en quelques minutes pour arrêter les contrevenants et mettre en sécurité les usagers.

Le week-end, de nombreux Français empruntent les routes belges, notamment pour rallier les Pays-Bas. Beaucoup viennent y faire la fête. Et cela ne se passe pas toujours sans casse : ivresse, conduite au mépris des règles, consommation de drogue. Les forces de l’ordre ne laissent rien passer. Ce Français, de retour d’Amsterdam, se fera contrôler : si la fouille du véhicule ne donnera rien, une interrogation des services révélera que l’homme fait l’objet d’une procédure par la justice belge pour une affaire de vol.

Comme la France, la Belgique est en proie aux refus d’obtempérer et aux délits de fuite. Pour aider les policiers à intercepter les fuyards, 5 hélicoptères se tiennent prêts à décoller. Vous suivrez l’un de ces engins dans une course-poursuite dans les rues de Namur : un chauffard lancé à 180 km/h en ville tentera de semer les policiers, en vain…