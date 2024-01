"Le Grand Tour *216" : deux épisodes inédits sur RMC Découverte vendredi 26 janvier 2024

Vendredi 26 janvier 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera deux nouveaux épisodes de la série documentaire inédite "Le Grand Tour *216".

"Le Grand Tour" réunit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May pour une émission captivante alliant aventure, amitié et passion automobile.

Suivez-les dans ce voyage épique à travers le monde !

21:10 Épisode 8 Les buggy beach boys (Partie 2)

Dans cette deuxième partie, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May traversent la Namibie dans le but de prouver que les buggys de plage sont géniaux. Après avoir survécu aux défis du désert, le trio doit maintenant se préparer à des épreuves encore plus difficiles : routes accidentées, camping, protection des rhinocéros et traversée d'une rivière plutôt inhabituelle.

22:25 Épisode 9 Grand Tour vers le futur



Cet épisode se déroule à Stuttgart, en Allemagne, où les présentateurs du Grand Tour s'engagent dans diverses activités. James May teste la Honda NSX, une voiture très avancée, tandis que Jeremy Clarkson tente d'inventer un nouveau type de SUV. Richard Hammond crée une machine pour se protéger d'une apocalypse future. Enfin, les trois animateurs essaient de générer de l'électricité à partir d'activités quotidiennes. L'épisode mélange des tests automobiles, des expériences loufoques et de l'humour.