"La Sicile normande" : docu-fiction inédit diffusé sur ARTE samedi 27 janvier 2024

Comment, du milieu du XIe à la toute fin du XIIe siècle, des mercenaires normands ont conquis la Sicile sarrasine pour y bâtir avec Arabes et Grecs l'un des royaumes les plus avancés de ce temps. Un document inédit à voir sur ARTE samedi 27 janvier 2024 à 20:55.

En 1061, une poignée de mercenaires normands, avec à leur tête un fils de famille noble arrivé d'un petit village du bocage normand, Hauteville-la-Guichard, prend pied sur la côte sicilienne. Roger de Hauteville et sa troupe ont été mandatés par le pape pour reconquérir l'île et l'arracher aux Arabes, qui s'en sont emparés en 831. Ces guerriers redoutables vont mettre trente années à parvenir à leurs fins, mais quand ils entrent enfin dans Palerme, en 1071, leur chef se mue en souverain éclairé.

S'appuyant sur la grande qualité de l'administration arabe locale, notamment en matière fiscale, il entreprend de bâtir ce qui sera l'un des royaumes les plus prospères et les plus avancés de son temps. Son fils Roger II de Hauteville, sa petite-fille Constance et son arrière-petit-fils Frédéric II de Hohenstaufen, qui sera l'un des plus grands souverains du Saint Empire romain germanique, vont perpétuer et parachever son œuvre.

Comment sont-ils parvenus à ériger une culture cosmopolite qui nous a légué tant de merveilles, notamment architecturales, mais aussi scientifiques ?

Âge d'or

Un passionnant retour sur une histoire aussi brève que féconde, fruit d'une coopération exceptionnelle entre les peuples réunis sur ce petit territoire : Normands et Arabes, d'abord, mais aussi juifs, Grecs ou Lombards.

Par le biais de reconstitutions, mais aussi d'entretiens approfondis avec les meilleurs spécialistes de cette période, ce documentaire-fiction retrace en détail l'histoire d'un âge d'or aussi intense que bref, dont toute la Sicile, et Palerme en premier lieu, porte encore le témoignage.