"Ukraine - Les enfants volés" : un documentaire poignant diffusé sur ARTE mardi 6 février 2024

La course contre la montre pour retrouver des enfants ukrainiens enlevés par les forces russes. Un documentaire poignant, entre désarroi des familles, propagande et âpres négociations pour leur retour à voir sur ARTE mardi 6 février 2024 à 22:25.

À Kherson, dans le sud-est de l’Ukraine, Victoria Novikova, enquêtrice des droits de l’homme en gilet pare-balles, suit méthodiquement la piste de quarante-six petits pensionnaires d’un foyer d’accueil, tous âgés de moins de 5 ans, enlevés le 21 octobre 2022 par les forces russes dans la ville alors occupée.

Après l’invasion du pays par Moscou, des milliers d’enfants et d’adolescents ont ainsi été kidnappés puis déportés en territoire russe, et notamment en Crimée : un crime de guerre pour lequel Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, sont aujourd’hui visés par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale.

Alors qu’il avait été mis à l’abri, comme ses camarades du foyer, dans une église de Kherson lors des combats, Viktor, 2 ans, a été emmené avec eux. Il était dans l’attente d’une opération. Dévastée, sa mère se bat pour le retrouver, comme la grand-mère de Nastya, 4 ans, disparue à Marioupol après un bombardement. Déporté de force lui aussi, Bohdan, 17 ans, risque d’être incorporé dans l’armée russe, et son avocate tente par tous les moyens de le rapatrier avant sa majorité.

Face aux familles plongées dans un cauchemar sans fin, Moscou prétend avoir sauvé ces enfants, notamment d’un trafic européen d’organes. Mais des vidéos abondamment diffusées par les autorités russes à des fins de propagande documentent les faits par un effet boomerang, constituant des outils utiles pour la recherche des jeunes victimes.

Alors que la guerre se poursuit, les négociations pour obtenir leur retour se révèlent cependant d’une âpre complexité.

Au plus haut niveau

"J’éprouve une rage froide", lâche Victoria Novikova. Dans les pas de l’enquêtrice mais aussi au plus près des familles, Robin Barnwell a accompagné la folle course contre la montre pour localiser et récupérer ces enfants, dont l’enlèvement massif, avant la naturalisation voire l’adoption programmées, a été orchestré au plus haut niveau à Moscou.

Kidnappée dans un hôpital, la petite Margarita, 10 mois, a ainsi été emmenée par la future épouse du député Sergueï Mironov, chef du parti Juste Russie et allié clé de Poutine, avant que le couple, falsifiant l’identité de la fillette, ne l’adopte...

Membre du Parlement, Igor Kastioukevitch, surnommé le "Navigator", a lui dirigé l’intervention dans l’église de Kherson.

Entre désarroi des proches, propagande et manœuvres russes, un saisissant éclairage sur un crime de guerre en cours d'instruction.