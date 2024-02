"Persépolis, les secrets de l'empire perdu" à revoir sur France 5 jeudi 8 février 2024 - Vidéo

À voir ou à revoir dans "Science grand format" jeudi 8 février 2024 à 21:05 sur France 5, le documentaire « Persépolis, les secrets de l'empire perdu » écrit et réalisé par Oscar Chan et Bianca Zamfira.

La cité de Persépolis, située dans l’actuel Iran, est l’un des sites les plus emblématiques de l’Empire perse. Aujourd’hui, pour la première fois, des équipes de tournage ont accès à ce lieu exceptionnel, et vont suivre le travail d'experts internationaux qui tentent de résoudre les mystères de l'empire disparu.

L'empire perse a été l'un des plus grands du monde ancien. Étendu sur plus de 5 millions de kilomètres carrés il était composé de 23 pays actuels et regroupait 44% de la population mondiale de l’époque. Il a laissé derrière lui des palais monumentaux, des villes et de nombreux trésors.

Quelle était sa puissance et sa véritable place au côté des autres grandes civilisations ? Qu’est-ce qui a causé sa chute ? Que peuvent révéler les magnifiques ruines de Persépolis sur cette civilisation antique ? Grâce aux images de synthèse, nous rebâtirons les monuments disparus, bijoux d’architecture et d’ingéniosité, pour révéler leur impressionnante beauté.