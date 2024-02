"Président : le prix à payer - Face au terrorisme" sur France 5 dimanche 11 février 2024

Dimanche 11 février 2024 à 22:40 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Président : le prix à payer - Face au terrorisme », un document écrit par Patrice Duhamel, Michèle Cotta et Pauline Pallier, réalisé par Pauline Pallier.

L'histoire de la Ve République est jalonnée de ces actions terroristes qui ont sidéré les Français et placé le premier d'entre eux face à la responsabilité suprême : celle d'incarner une nation frappée par l'horreur.

Des actions de l'OAS dont le général de Gaulle a été directement la cible, jusqu'aux tueries de masse des terroristes islamistes pendant le quinquennat de François Hollande, en passant par des prises d'otages telles que celles du vol Alger-Paris en pleine cohabitation entre François Mitterrand et Edouard Balladur, et l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, tous les présidents ont été confrontés à ces instants de bascule, lorsque la politique passe au second plan et qu'il faut agir en conscience dans la solitude du pouvoir.

C'est cette solitude du pouvoir face au terrorisme que vous allez découvrir dans ce documentaire.