"L'incendie du tunnel du Mont-Blanc" sur RMC Story jeudi 15 février 2024

Jeudi 15 février 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir "L'incendie du tunnel du Mont-Blanc", un documentaire réalisé par Camille Plouin.

Il y a tout juste 25 ans, une terrible fumée noire s'échappe du tunnel du Mont-Blanc.

Ce 24 mars 1999, l'explosion d'un camion frigorifique provoque un terrible brasier. En quelques minutes à peine, les flammes vont dégager une fumée asphyxiante et faire grimper la température à plus de 1200 degrés. Les pompiers mettront plus de 53 heures à venir à bout des flammes, 39 personnes périront.

Cet incendie représente aujourd'hui l'une des plus grandes catastrophes autoroutières de l'histoire. Comment ce tunnel, véritable prouesse technique, a-t-il pu s´embraser aussi vite ?

Les plus grands spécialistes : ingénieurs, experts et pompiers mais également les personnes qui ont survécu à cette catastrophe donneront leur témoignage pour comprendre comment l'incendie du tunnel du Mont-Blanc a réussi à se propager.

Le 5 mars 2002, soit 3 ans après la catastrophe, le tunnel du Mont-Blanc rouvre ses portes. Près de 400 millions d'euros ont été investi pour reconstruire et moderniser le tunnel. Entièrement rénové, il dispose désormais d'équipements de sécurité High Tech pour accueillir plus de 5.000 usagers au quotidien.