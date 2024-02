"Vacances naturistes : vivre heureux sans se cacher" sur CStar lundi 19 février 2024 - Vidéo

A voir ou à revoir lundi 19 février 2024 à 21:10 sur CStar, le documentaire "Vacances naturistes : vivre heureux sans se cacher" réalisé par Camille Aujames-Delgrange.

Première destination naturiste au monde, la France est le paradis des vacances sans complexes. Sur les plages, dans les campings ou en club, plus de deux millions de Français passent leur été, tout nus et tout bronzés.

Et parmi eux, de plus en plus de jeunes : 40 % des naturistes ont moins de 30 ans. Tous cherchent la tranquillité absolue, à l'abris des regards indiscrets.

Des eaux cristallines de la Corse aux canyons des Cévennes en passant par les sources d'eau chaudes des Pyrénées, et même tout près de Paris : des paysages sublimes, seulement connus des fans de nudité.

Débutants ou pratiquants de longue date, ils dévoilent leur été 100 % nature dans leurs paradis secrets.