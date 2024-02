"Le monde en face - Ukraine, le coût des armes" sur France 5 dimanche 25 février 2024 - Vidéo

Dimanche 25 février à 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacré à l'Ukraine à l'occasion du 2ème anniversaire du conflit. Deux documentaires inédits seront diffusés.

Le 24 février 2022, la Russie lançait son offensive contre l’Ukraine. Alors que l’invasion russe va boucler sa deuxième année, France Télévisions propose une programmation événementielle avec des narrations et des regards inédits sur cette guerre d’agression qui a de lourds impacts en Europe et au-delà.

21:05 Le monde en face « Ukraine, le coût des armes »

Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, un tel afflux d’équipement militaire n’avait circulé en Europe. Des drones, des tanks, des lance missiles, des avions, des fusils semi automatiques, des grenades, des munitions. Chaque jour ou presque, une nouvelle livraison d’armes est annoncée par les pays qui soutiennent l’Ukraine face à l’agression russe.

Les États-Unis ont déjà dépensé 45 milliards de dollars en aide militaire, l’Union Européenne 17 milliards d’euros. Comment se déroulent ces livraisons, de la production en Europe jusqu’à leur réception en Ukraine ?

Dans l’ombre, des intermédiaires peu scrupuleux profitent aussi de cette situation historique. Loin des canaux officiels, ils fournissent eux aussi en armes les forces armées ukrainiennes en les vendant à prix cher. Ils réalisent en ce moment les meilleures années de leur « carrière ». Qui sont ces profiteurs de guerre ?

Le spectre du trafic d’armes en Ukraine est aussi devenu la pierre angulaire de la propagande russe, cherchant à effrayer les pays qui soutiennent le gouvernent de Zelensky. Le pouvoir ukrainien l’a d’ailleurs bien compris et tente par tous les moyens de contrôler cet afflux inédit d’armes sur son territoire. Quels sont les réels risques ?

La guerre en Ukraine aura en tous cas accéléré la tendance observée depuis une décennie : l’Europe se réarme, de la Scandinavie à la pacifique Allemagne, en passant par la France qui a décidé d’augmenter son budget défense de 30 % pour les sept années qui viennent.

Quelles seront les conséquences d’un tel scénario dans les années à venir ?

Avec des accès exclusifs et des interviews inédites, notamment de Victor Bout, le trafiquant d’armes russe le plus connu au monde qui a inspiré le film Lord of War, « Ukraine, le coût des armes » est un documentaire événementiel diffusé en Suisse, Belgique, Allemagne, Suède, Canada notamment.

Un film de Hugo Van Offel et Martin Boudot.

22:15 25 Nuances de doc « 20 jours à Marioupol »

Février 2022. Une équipe de journalistes ukrainiens de l’Associated Press (AP), piégée dans la ville assiégée de Marioupol, filme les atrocités de l'invasion russe. Seuls reporters internationaux sur place, ils capturent ce qui deviendra plus tard des images marquantes de la guerre.

Au plus près des civils, le réalisateur Mstyslav Chernov et son équipe, récompensés du prix Pulitzer, livrent un témoignage capital sur la réalité de la guerre qui déchire leur pays. Ils offrent un récit puissant et déchirant des civils pris dans le piège, ainsi qu'une réflexion sur la responsabilité d'un reporter en zone de conflit et sur l'impact d'un tel journalisme à l'échelle mondiale.