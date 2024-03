"Science grand format - Le dernier jour des dinosaures" sur France 5 jeudi 14 mars 2024 - Vidéo

Jeudi 14 mars 2024 à 21:05, Mathieu Vidard présentera sur France 5 un nouveau numéro de "Science grand format" qui vous proposera de voir ou de revoir cette semaine le documentaire « Le dernier jour des dinosaures ».

Dans le Dakota du Nord, un site gardé secret pourrait conserver les vestiges du dernier jour des dinosaures... Le paléontologue Robert DePalma est-il sur la piste des découvertes de sa vie ?

Comment une seule météorite a-t-elle pu mettre fin au règne des dinosaures ? Le jeune paléontologue Robert DePalma a vraisemblablement découvert le site permettant une avancée sans précédent dans notre compréhension de l’extinction des dinosaures. À la manière de Pompéi, la géologie d’Hell Creek dans le Dakota du Nord, rebaptisé « Tanis » a conservé un nombre exceptionnel de créatures fossilisées.

Sur ce site tenu secret, fouillant la roche friable depuis dix ans, Robert DePalma et son équipe sont sur la piste de découvertes majeures, initiant une toute nouvelle vision du jour fatal où les dinosaures ont disparu. Les experts déterrent des fossiles étonnants : des poissons, des petits mammifères, de la peau de tricératops, des empreintes de dinosaures carnivores et un œuf de ptérosaure.

Grace à ces trésors, nous pouvons reconstruire une image précise et détaillée de ce qu’était la vie à Tanis, juste avant la fin de l’ère des dinosaures.

À l’aide d’images de reconstitutions incroyablement réalistes, basées sur ces dernières découvertes, nous sommes plongés au temps du crétacé supérieur et pouvons observer ces créatures et leurs interactions. Les dinosaures reprennent vie et meurent devant nos yeux.

Et Tanis n’a pas fini de nous étonner : il regorge de sphérules, ces minuscules retombées de météorite, qui pourraient permettent de relier le site à l’impact qui a semé le chaos sur terre, et fait disparaître les dinosaures il y a 66 millions d’années. Une des pièces manquantes du puzzle est enfin retrouvée : une patte de dinosaure entièrement conservée est déterrée.

Ces éléments nouveaux racontent presque heure par heure la mort soudaine des créatures de Tanis, pourtant vivant à 3 000 kilomètres de l’impact de la fameuse météorite.

De façon exclusive et avec des détails sans précédent, ce film donne vie au monde perdu du dernier jour des dinosaures.