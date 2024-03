"Pêche XXL - derniers géants" : 3 épisodes diffusés sur RMC Découverte jeudi 14 mars 2024

Jeudi 14 mars 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera trois épisodes de la 1ère saison de la série documentaire "Pêche XXL : Derniers géants".

Dans cette minisérie intense et au rythme rapide, Cyril et son équipe chevronnée de quatre hommes se lancent dans une mission pénible et dangereuse pour trouver et étudier le dernier poisson géant de la planète.

Cette première saison suit l'équipe déterminée à travers l'Amazonie et le Grand Nord du Canada, à la poursuite de l'explosif et préhistorique Pirarucu, de l'esturgeon blanc massif blindé et l'un des goliaths d'eau douce les plus menacés de la planète; le Piraiba en forme de requin pesant plus de 400 lb ...

21:10 Épisode 1 Esturgeon monstre

L'esturgeon blanc, un colosse pouvant dépasser les 4 m et 600 Kilos, est le dernier véritable géant d'eau douce d'Amérique du Nord, mais il a besoin d'aide car ses populations sont en baisse. Cyril et son équipe se lancent alors dans une mission dangereuse et pleine d'action pour aider les scientifiques à le protéger, mais pour trouver ce titan préhistorique, l'équipe doit faire de la plongée dans des eaux glaciales et sombres, affronter des rapides tumultueux au milieu des montagnes rocheuses, tout en évitant les ours noirs, les éboulements, et les courants mortels.

22:00 Épisode 2 Mission critique

Après un bras de fer épique avec un esturgeon blanc géant, le colosse de presque 3 mètres bouscule tous les membres de l'équipe avant même qu'ils aient l'occasion de placer la balise pour la science. Aussi, une violente tempête de vent oblige l'équipe à suspendre temporairement sa quête de l'esturgeon blanc pour une mission reliée directement à la sauvegarde de ce dernier : ils doivent maintenant se diriger vers le grand nord à la recherche de saumons géants, dans l'un des environnements montagneux les plus hostiles et les plus accidentés de la planète ou les grizzlis rôdent à chaque tournant de rivière.Une violente tempête de vent oblige l'équipe à suspendre temporairement sa quête

23:00 Épisode 3 Scénario catastrophe

Cyril se retrouve face à un poisson géant de 100 kilos dans les eaux profondes de l'Océan Pacifique alors qu'il cherche toujours à capturer la nourriture préférée de l'esturgeon blanc, le saumon. Dans cet épisode, la mission emmène l'équipe plus loin dans les montagnes sauvages où ils doivent constamment rester en alerte face à la menace des ours, tout en dévalant en raft des rapides dangereux aux eaux glaciales.