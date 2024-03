"La locomotive du progrès - Une histoire des chemins de fer" racontée sur ARTE samedi 16 mars 2024

Ce moteur de l’industrialisation a révolutionné le transport des hommes et des marchandises. Panorama de plus de deux cents ans d'histoire du chemin de fer sur ARTE samedi 16 mars 2024 à 20:50.

C’est en 1830 qu’est inaugurée, en Angleterre, la première ligne de chemin de fer régulière. Dès lors, cette technologie connaît un développement fulgurant qui transforme les paysages et les villes du monde entier, faisant entrer des sociétés jusqu’alors rurales dans l’âge industriel.

En révolutionnant le transport des marchandises et des personnes, le chemin de fer devient le catalyseur de l'industrialisation et joue un rôle de taille dans la diffusion du capitalisme. Il démocratise également les voyages, pour des passagers appartenant à toutes les couches sociales, et facilite l’accès aux loisirs.

Mais l'histoire du train comporte également de sombres chapitres : outil de domination et de destruction mis au service des puissances coloniales, il a également contribué à l'industrialisation de la guerre, et a rendu possible l’un des pires crimes de l’histoire, le meurtre de masse des juifs et des tziganes dans les camps nazis…

Du train à vapeur au TGV

Une extraordinaire odyssée technologique de deux siècles : voilà ce que déroule ce documentaire riche d’images d’archives, depuis l’invention révolutionnaire de la locomotive à vapeur jusqu’aux records battus par les TGV d’aujourd’hui, fers de lance du transport décarboné du futur.

Avec les éclairages d’historiens, de mécaniciens, de cheminots, de conducteurs et de passionnés, ce voyage ne plaira pas qu’aux seuls ferrovipathes !