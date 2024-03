"Camions XXL : la techno des engins de secours" sur RMC Découverte mardi 19 mars 2024

Mardi 19 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Camions XXL : la techno des engins de secours" un documentaire inédit réalisé par Julien Balestier.

Face aux enjeux sociétaux et environnementaux de notre époque, l'innovation technologique devient un allié essentiel pour ceux qui veillent sur notre sécurité.

Qu'il s'agisse des pompiers, des gendarmes, des policiers ou même des médecins urgentistes, l'emploi d'équipements high-tech contribue a augmenter leur efficacité.

En tête des instruments les plus utiles et les plus remarquables : le camion. On le retrouve chaque fois qu'une intervention a lieu, jouant le triple rôle de transport, de protection et d'attaque pour les professionnels sur le terrain.

Parmi ces véhicules à quatre roues (au moins) il y a l'Égide, ce colosse blanc de la police nationale, un Camion Lanceur d'Eau, conçu pour marquer les esprits par son design imposant.

Le Centaure de la gendarmerie, un véhicule truffé de technologie de pointe, qui a fait ses preuves lors des émeutes de juin 2023.

Le Panther, un bolide de 46 tonnes est réservé aux interventions aéroportuaires pour lutter contre les incendies d'avions.

Le Samu de Toulouse, lui, dispose de son propre hôpital mobile, tandis que les sapeurs-pompiers peuvent désormais compter sur le CCFS, le Camion-Citerne Feu de Forêt Super, dans la lutte qui les oppose désormais aux méga incendies.

Avec ce documentaire, découvrez les secrets de leur fabrication, leurs équipements dissimulés, leurs technologies brevetées et montez à bord de ces engins pas comme les autres, conçus pour le sauvetage et la protection des populations.