"Mécano Express" : la saison 10 diffusée sur RMC Découverte à partir du mardi 2 avril 2024

Mardi 2 avril 2024 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 10ème saison inédite de "Mécanos express". Présentation des 3 premiers épisodes inédits qui seront diffusés mardi soir.

Pour cette saison, tout tourne autour de Michael Manousakis, de son équipe et de son chantier de 22 000 mètres carrés à Peterslahr, où plus de 1 000 voitures américaines se côtoient, avec des véhicules dont vous n'avez jamais entendu parler, et que vous n'avez encore jamais vus.

Mais nous ne restons pas seulement dans le Westerwald. Nous accompagnons les garçons dans leurs grandes aventures loin de chez eux, en Autriche, en Italie et dans la Grèce natale de Michael.

Mais ce ne serait pas les copains d'acier si tout se passait sans accroc. Un véhicule amphibie ? Ou un escalier d'avion mobile ? Ou simplement un Humvee et un véhicule militaire tout-terrain très large ? Tout cela est disponible chez le concessionnaire automobile le plus insolite d'Allemagne, au milieu de la paisible Westerwald. Les clients les plus bizarres et les plus fous viennent chez le plus grand concessionnaire de véhicules militaires américains hors d'usage, à la recherche des véhicules les plus insolites.

21:10 Épisode 1

Enfin, il est temps de reprendre. Il y a beaucoup à faire à Peterslahr. Les Morlocks secouent le Westerwald et ne peuvent pas rester inoccupés avec les commandes et le travail qui afflue. De nouveaux tournevis sont nécessaires, mais comme toujours et partout, il est difficile de trouver du personnel compétent. C'est pourquoi Michael Manousakis a invité des candidats à des entretiens d'embauche, qui, bien sûr, sont complètement différents de ce à quoi vous pourriez être habitué.

Mais que doit pouvoir faire un Morlock en réalité ? Kevin et Nils le découvrent par eux-mêmes. Ils ont leur premier jour d'essais à Peterslahr aujourd'hui.

Michael reçoit un appel téléphonique dramatique de son oncle en Grèce. La récolte d'olives est en danger si Michael ne se rend pas immédiatement en Crète pour aider à réparer le moulin à huile familial.

22:05 Épisode 2

La mission des Morlocks est la suivante : "Sauver la récolte des olives". Michael et ses hommes ont débarqué en Crète et découvrent que le moulin à huile de l'oncle ne presse plus d'huile. C'est aussi le moment où la mouche de l'olive s'abat sur la récolte si l'on ne secoue pas assez vite les olives de l'arbre pour les transformer en or liquide. Julie est aussi en Crète et donne tout pour gagner la course contre la montre. En cours de route, un tracteur qui est plus que prêt pour la ferraille doit être remis en état de marche.

23:05 Épisode 3

Le hangar de Michael se vide. Il a vendu un vieil hélicoptère russe à son ami Roland, qui aimerait l'installer sur le toit du garage de son entreprise pour le mettre en valeur.

La mission de Morlock est la suivante : "Charger, transporter et mettre sur le toit".

Aujourd'hui, Ingo charge lui aussi quelque chose de très important. Il a réalisé un rêve et acheté un puissant véhicule amphibie... jusqu'ici tout va bien. Mais avant le premier départ, Ingo a encore beaucoup de travail à faire et le transport du monstre sera un véritable désastre. Quel rôle joueront les abeilles tueuses ? On peut être curieux.