Ultima Patagonia - La dernière frontière : immersion à Madre de Dios, samedi 20 avril 2024 sur ARTE

Accompagnés par deux représentants du peuple Kawésqar, une quarantaine de chercheurs-explorateurs tentent de percer les secrets de l’île calcaire de Madre de Dios, en Patagonie chilienne. Au cœur de paysages à couper le souffle, une aventure humaine et scientifique exceptionnelle à découvrir sur ARTE samedi 20 avril 2024 à 20:50.

Seul 1 % des terres de la planète demeure inexploré. Surnommée "le monde du bout du monde", la Patagonie, à l’extrême sud du continent américain, constitue l’une de ces ultimes frontières.

Une quarantaine de spéléologues, géologues, archéologues et biologistes de l’association Centre Terre s’apprêtent à partir à l’assaut de Madre de Dios, l’une des rares îles calcaires des canaux patagoniens.

Maria Isabel et son oncle Francisco, qui comptent parmi les derniers représentants du peuple Kawésqar, se joignent à l’expédition. Sur ce territoire où le vent et la pluie ont conjugué leurs forces pour sculpter la roche, les membres de la mission vont s’aventurer dans les innombrables grottes et rivières souterraines de l’archipel afin d’en apprendre plus sur sa fascinante histoire géologique. Ils vont également explorer le glacier Calvo et ses gouffres impressionnants, traquer les traces de la culture kawésqar en compagnie de Maria Isabel et Francisco, et s’employer à recenser les espèces visibles et invisibles qui ont élu domicile dans cette nature inhospitalière.

Beauté irréelle

Le réalisateur Gilles Santantonio nous immerge dans le quotidien de l’expédition, entre découvertes exaltantes, difficultés liées aux conditions météorologiques hostiles et moments de convivialité.

Aux côtés de ces scientifiques rodés à l’exploration en milieu extrême, que l’on suit dans leurs manœuvres les plus périlleuses (descentes en rappel, passages dans d’étroites galeries obscures…), son documentaire offre une vue imprenable sur des paysages sauvages aussi spectaculaires qu’inaccessibles, à l’instar de cette grotte de glace à la beauté irréelle ou des merveilleuses sculptures géologiques de Madre de Dios. Il nous renseigne aussi, grâce à des archives rares et au témoignage de Maria Isabel et Francisco, sur l’histoire et les traditions des Kawésqar, peuple de nomades de la mer désormais sédentarisé et menacé d’extinction.

Une aventure humaine et scientifique hors du commun, qui vise à protéger ce joyau unique au monde.