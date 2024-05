Faites entrer l'accusé - Quand le tueur est dans la famille, dimanche 5 mai 2024 sur RMC Découverte

Dimanche 5 mai 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” qui revient sur deux crimes perpétrés en famille.

Affaire Dominique Henri, Tuer plutôt que perdre

Le 26 juin 2014, le père de Dominique Henri toque chez son fils, à Claville. Il est très inquiet. Dominique est dépressif et ne répond pas. C'est le silence dans la maison. Quelque chose ne va pas.

Quand les pompiers arrivent, Angélique, la mère, mais aussi les deux filles du couple, âgées de 5 et 11 ans, sont mortes, tuées par arme blanche. Le fils aîné, âgé de 15 ans, reclus dans la salle de bain, est grièvement blessé. Dominique Henri, le père, a fait une tentative de suicide.

C'est lui qui a attaqué toute la famille, parce qu'Angélique voulait le quitter.

Devant la cour d'assises de l'Eure, à Evreux, Dominique Henri a écopé d'une peine de prison à perpétuité, dont 18 ans incompressibles.

Affaire Jordan Lenisa, Le fils maudit

Le 12 juillet 2017, à Bozel, en Savoie, Jordan Lenisa, un jeune homme de 23 ans, s'en est pris à toute sa famille. Parce qu'il rêvait de réussite. Comme son père, un « self-made man » devenu multimillionnaire.

Aux yeux des autres, Jordan passait pour un fainéant, un mytho, un flambeur, qui vivait toujours aux crochets de parents, qui ne savaient plus comment s'y prendre pour le motiver. Quand ils menacent de lui couper les vivres, Jordan décide de les éliminer. Avec l'idée fantasque de toucher l'héritage. Jordan Lenisa a tué par balles son père, ses deux petits frères âgés de 7 et 17 ans, et tenté de tuer sa mère.

En 2015, à l'âge de 27 ans, Jordan Lenisa a écopé d'une peine de 20 ans de prison, assortie de 13 ans de sûreté, devant la cour d'assises de Savoie, pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. Les experts psychiatres ont retenu une altération du discernement.