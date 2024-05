La "Neuvième" de Beethoven : 200ème anniversaire sur ARTE mardi 7 mai 2024

De sa création en 1824 à aujourd’hui, le récit de la vie d’une œuvre musicale mythique à découvrir sur ARTE mardi 7 mai 2024 à 21:00.

Créée en 1824, la Symphonie no 9 de Beethoven fête en 2024 son bicentenaire.

Avec son célèbre finale pour orchestre, chœur et solistes, composé sur le poème “An die Freude” (“Ode à la Joie”) de Friedrich von Schiller, cette œuvre colossale est aujourd’hui l’un des symboles de l’unité européenne.

Comment cette symphonie et son exaltant "Hymne à la joie" ont-ils été créés ? Et comment ont-ils traversé deux siècles d’histoire ?

Un message réinterprété

Après une escale à la Bibliothèque d’État de Berlin et à la Bibliothèque nationale de France, où sont respectivement conservés le manuscrit autographe de Beethoven et plusieurs de ses feuillets épars – la Symphonie n° 9 a été la première partition musicale à être inscrite au registre de la Mémoire du monde de l'Unesco en 2001 –, les chefs d’orchestre Andris Nelsons, Klaus Mäkelä, Riccardo Chailly et Joana Mallwitz, qui vont diriger chacun l’un de ses mouvements lors d’un concert exceptionnel retransmis le 7 mai 2024 à partir de 22:20 par ARTE en multiplex, se confient sur la relation particulière qu’ils entretiennent avec l’œuvre.

Ponctué des scènes de fiction dans lesquelles le comédien Christian Kuchenbuch interprète Beethoven et d’images d’archives, le documentaire convie des spécialistes renommés du compositeur qui éclairent la genèse de la Neuvième et expliquent comment son message a été constamment réinterprété au fil du temps, le chef-d'œuvre ayant été aussi bien prisé par le régime nazi que joué lors de la chute du mur de Berlin.

À 22:20 : Ludwig van Beethoven : "Symphonie n°9" - Leipzig, Paris, Milan, Vienne

En léger différé, les chefs d’orchestre Andris Nelsons, Klaus Mäkelä, Riccardo Chailly et Petr Popelka dirigent successivement les quatre mouvements de la Symphonie n° 9 de Beethoven. Un concert événement qui célèbre le bicentenaire de la création du chef-d’œuvre de Beethoven.

La Symphonie n° 9, op. 125 de Ludwig van Beethoven est incontestablement l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la musique classique.

Pour célébrer le 200ème anniversaire de sa création, le 7 mai 1824 au Kärntnertortheater de Vienne, ARTE a imaginé un ambitieux projet artistique. L'œuvre sera jouée le soir du mardi 7 mai 2024 simultanément à Leipzig, Paris, Milan et Vienne. Chaque concert sera capté en direct et chacun de ses quatre mouvements sera interprété par quatre prestigieuses formations musicales.

Du premier au quatrième mouvement, chacun d’entre eux sera joué depuis chacune des quatre villes européennes afin d’offrir depuis les quatre lieux sa restitution intégrale.

Entre chaque mouvement, Barbara Rett et Christian Merlin interviennent pour apporter des informations sur l’œuvre et les interprètes de ce concert anniversaire.