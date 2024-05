La folie du camping car - Le 1er épisode de la saison 3 diffusé sur C8 jeudi 16 mai 2024

Jeudi 16 mai 2024 à 21:20, C8 vous proposera de découvrir le premier épisode de la nouvelle saison de la série documentaire « La folie du camping car ».

C’est la nouvelle star de nos routes. Le compagnon de nos vacances : le camping-car.

Il est un symbole de liberté et de voyages itinérants, où l’on s’arrête au gré des paysages et des couchers de soleil. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 100 000 et un million et demi de Français ont opté pour ces voyages mobiles à bord de ces maisons roulantes. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. C’est environ 60 000 euros pour un véhicule neuf.

Dans la famille des campings caristes, il y a les traditionnels, les fans de combis et de vans, et les amateurs de la démesure.

Épisode 1

Dans ce premier épisode, nous prendrons la route avec Gaëlle, Franck et leurs 3 enfants, des accros aux vacances en van aménagé. Ces amoureux des road trip partent 1 semaine à 5 dans 4 mètres carrés. Au programme : découverte de la Vendée puis les belles plages de Bretagne.

Fanny et Laetitia sont de véritables novices. Il y a un an, elles n’avaient même pas le permis de conduire. Aujourd’hui, les jeunes mariées parcourent l’Europe à bord d’un camping-car, vieux de 22 ans, qu’elles ont entièrement retapé. Cette année, elles ont décidé de s’offrir deux semaines de vacances aux Pays-bas. Un séjour au goût particulier. Ce sera le dernier en amoureuses. Laetitia est enceinte de 5 mois et bientôt c’est en famille qu’elles voyageront à bord de leur maison roulante. Un voyage dont elles se souviendront, entre une météo capricieuse et des chemins pas toujours très accueillants.

Éric et Zabou se sont lancés dans un projet fou, restaurer un vieux camion d’expédition de 9 tonnes pour partir 1 mois sur les routes d’Espagne et du Portugal. A bord de celui qu’ils ont baptisé Toutenkamion, ils vont découvrir que vadrouiller sur des routes étroites avec leur mastodonte peut réserver quelques surprises.

Découvrez les incroyables vacances de ces Français qui ont choisi l’aventure et la liberté à bord de leur camping-car.