« Sans collier : chiens et chats à adopter » 1er épisode sur RMC Story mercredi 22 mai 2024 (vidéo)

Mercredi 22 mai 2024 à 21:10, RMC Story débutera la diffusion de « Sans collier : chiens et chats à adopter », une série documentaire inédite.

« Sans Collier » se retrouve au refuge de Montpellier pour vous faire vivre une immersion de plusieurs semaines dans l’un des plus grands refuges animaliers de France. 100 000 animaux de compagnie sont abandonnés chaque année en France, (Ce qui fait de notre pays le champion européen des abandons…) Heureusement, pour ces animaux délaissés, de nombreux refuges sont là pour les recueillir.

Dans celui de Montpellier, au cœur de la garrigue, des centaines de chats et de chiens sont en attente d’une seconde chance. Trouvés errants et gérés par la fourrière, déposés au refuge par des maitres dans l’obligation de se séparer d’eux, maltraités, tous se retrouvent ici soignés, nourris et aimés par une équipe de passionnés qui travaille sans concession et dans une extrême bonne humeur pour leur trouver une nouvelle famille.

À l’approche, d’un été qui va s’avérer fort en émotions, soigneurs, animaliers, bénévoles et directrice au grand cœur ont une mission de taille : faire adopter un maximum d’animaux afin d’éviter d’avoir un refuge surchargé !

Pour eux l’engagement auprès des chiens et des chats est bien plus qu’un métier, c’est une vocation.

Jean-Luc Reichmann, lui-même propriétaire d’un labrador adopté dans un refuge, va raconter avec émotion le parcours de ces animaux en quête de nouveaux maîtres. Au travers de ces histoires, vous découvrirez les parcours d’hommes et de femmes ayant décidé de dédier leur vie à la cause animale.

21:10 Épisode 1 Mission adoption

Dans cet épisode, nous retrouvons toute l’équipe du refuge ultra motivée, et préparée pour vivre la période la plus chargée de l’année !

Et ils ont intérêt car les arrivées au refuge se succèdent. D’un chien blessé ramené par les pompiers à des chatons de quelques heures récupérés par des passants dans une poubelle ou encore à un abandon aussi douloureux pour le propriétaire que son animal … Cela ne s’arrête pas !

Pour le personnel, qu’il soit nouveau ou là depuis des années, ce sont des moments forts en émotion.

Mais tous restent unis, joyeux et dévoués aux animaux. Et afin d’éviter d’avoir un refuge surchargé, ils sont prêts à tout trouver un foyer chaleureux à leurs pensionnaires à 4 pattes !

22:15 Épisode 1 Lulu, le craintif



Toutes les matinées au refuge sont consacrées au soin des animaux et Rachel, qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois, profite de ce moment privilégié avec ses pensionnaires pour présenter l'un de ses petits protégés : Lulu.

La jeune animalière arrivera-t-elle à trouver le foyer idéal pour ce petit chien excessivement craintif ?

Dans le même épisode, découvrez également Gangster, un chien sourd au grand coeur qui vous séduira par son dynamisme et sa joie de vivre ! Avec toutes ses qualités, trouvera-t-il une famille malgré son handicap ?