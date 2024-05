« Flic Story » Immersion avec les gendarmes de Pointe-à-Pitre sur RMC Découverte mercredi 22 mai 2024

Mercredi 22 mai 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode de la série documentaire « Flic Story » en immsersion avec les Gendarmes de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

La Guadeloupe est surtout connue pour ses paysages et son climat de rêve. Mais malheureusement, ce département français est aussi confronté à plus de 18 000 crimes, délits et actes de délinquance chaque année.

Les gendarmes de la compagnie de Pointe-à-Pitre patrouillent 24/24, 7/7 pour veiller sur les populations.

Sur la route, la consommation d'alcool et de stupéfiants est un fléau aux conséquences parfois dramatiques. Les contrôles s'enchainent pour les forces de l'ordre.

En Guadeloupe, les VAMA, les vols à mains armées, sont de plus en plus nombreux. Conséquence, la délinquance est violente, et les gendarmes doivent régulièrement intervenir dans des règlements de compte.

Immersion avec les gendarmes dans les villes et les quartiers les plus chauds de Guadeloupe.