« Hossegor, histoires d'utopistes » à revoir sur France 3 mercredi 22 mai 2024 (vidéo)

Mercredi 22 mai 2024 à 23:05, France 3 diffusera « Hossegor, histoires d'utopistes », un documentaire qui raconte l'histoire d'un petit quartier devenu une station balnéaire des plus chics et un spot de surf célébrissime.

Il y a plus d’un siècle, un petit groupe d’écrivains décide de s’installer au bord d’un lac marin, en pleine nature. Personne n'imagine un instant que, des années plus tard, Hossegor, qui n'est alors qu’un petit quartier de la ville de Soorts, dans les Landes, va devenir une station balnéaire des plus chics et un spot de surf célèbre dans le monde entier.

En 2023, Hossegor a célébré son centenaire, l'occasion pour les habitants de se tourner vers le passé pour connaître leur histoire commune.

Une histoire unique que ce film documentaire retrace en dévoilant certains aspects ignorés de la ville, racontés par les habitants eux-mêmes : des bâtisseurs visionnaires des années 30 jusqu’aux Hossegoriens contemporains, défenseurs de la nature environnante.

Le fil rouge du récit est leur désir de construire et d’habiter une ville pas comme les autres.

Une sorte d’utopie moderne toujours en quête d’identité qui n’a eu de cesse de se réinventer.

Un document réalisé par Guillaume Estivie.