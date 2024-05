La folie du camping car - 2ème épisode de la saison 3 diffusé sur C8 jeudi 23 mai 2024

Jeudi 23 mai 2024 à 21:20, C8 vous proposera de découvrir le deuxième épisode de la nouvelle saison de la série documentaire « La folie du camping car ».

C’est la nouvelle star de nos routes. Le compagnon de nos vacances : le camping-car.

Il est un symbole de liberté et de voyages itinérants, où l’on s’arrête au gré des paysages et des couchers de soleil. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 100 000 et un million et demi de Français ont opté pour ces voyages mobiles à bord de ces maisons roulantes. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. C’est environ 60 000 euros pour un véhicule neuf.

Dans la famille des campings caristes, il y a les traditionnels, les fans de combis et de vans, et les amateurs de la démesure.

Épisode 2

En Gironde, Tristan, Maïté et leurs trois enfants sont des accros des vacances itinérantes. Depuis 2 ans, ils parcourent la France à bord de leur van, acheté neuf, entièrement aménagé. Cette année, la famille s’est lancée un immense défi. Parcourir 4000 km en 3 jours pour atteindre le Cap Nord , à l’extrémité de la Norvège.

La découverte de paysages et de nouveaux territoires, c’est également le rêve de Steve et Audrey. Ces baroudeurs voyagent depuis 8 ans partout dans le monde en maison roulante. Il y a 3 ans, le couple d’Alsaciens a jeté son dévolu sur Bubble, un vieux camping- car de 35 ans….

Erwan et Aline, eux, ont fait dans la démesure. Amoureux des voyages et de la découverte, ils ont opté pour un ancien camion militaire de l’armée allemande qu’ils ont entièrement réaménagé. Avec leur fille, Hanitea, ils partent une semaine dans la région de Carcassonne dans le sud de la France. Une semaine qui va se révéler pleine de surprise.

Découvrez les vacances les plus insolites en itinérance, qu’elles soient en van aménagé, en camping-car classique ou en véhicule insolite et comment certains d’entre-nous réalisent leur rêve de liberté…