"Les Brown : génération Alaska" - 2 épisodes inédits sur RMC Story dimanche 2 juin 2024

Dimanche 2 juin 2024 à 21:10, RMC Story diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 14ème saison de la série documentaire "Les Brown : génération Alaska".

Au fin fond de l'Alaska, on a récemment découvert une famille qui vit à l'état sauvage.

Billy Brown, sa femme Ami et leurs sept enfants sont si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six et neuf mois sans voir personne. Ils ont développé leur propre dialecte, se définissent comme une "meute" et dorment toujours tous les neuf dans le même chalet.

Aucun doute, ils ne ressemblent à aucune autre famille américaine !

21:10 Épisode 14x12 Nouveau départ



Les Brown sont proches de terminer la construction de leur installation, après tant d'efforts, une fierté pour la famille. Pour pimenter la journée, la maman Ami décide de lancer un défi aux enfants pour mettre en pratique toute l'imagination dont ils disposent. En effet, avec leur mode de vie, ils ne sont pas au contact du monde extérieur. Mais cette fois-ci, elle les pousse à sortir de leur zone de confort afin d’essayer quelque chose de nouveau et surtout tenter l'expérience en dehors de la brousse.

22:05 Épisode 14x11 Du changement à l'horizon



Les Browns reviennent sur des moments inédits qu'ils analysent ensemble, alors qu'ils entament un nouveau chapitre de leur excitante aventure.