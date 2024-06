Sale temps pour la planète - Aude, l'eau dans tous ses états sur France 5 lundi 3 juin 2024 (vidéo)

Lundi 3 juin 2024 à 21:05, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection documentaire "Sale temps pour la planète" : « Aude, l'eau dans tous ses états ».

Quand on évoque l’Aude, on ne parle quasiment jamais du département. Les guides touristiques n’ont pas assez de superlatifs pour raconter les châteaux cathares, la cité de Carcassonne ou son joyau, le fameux canal du Midi. Une merveille d’ingénierie et d’architecture qui a permis à cette région de se développer.

Aujourd’hui, grâce au canal, l’Aude profite d’une artère exceptionnelle pour faire découvrir les villages typiques aux centaines de milliers de touristes qui viennent chaque année. Créé par Pierre-Paul Riquet pour désenclaver la région et relier l’Atlantique à la Méditerranée, il est aujourd'hui classé au patrimoine mondial.

Voilà pour la carte postale, mais l’envers du décor est moins reluisant : l’Aude manque d’eau. L’eau est à la fois le moteur de l’économie régionale mais aussi son talon d’Achille. Aujourd’hui, ici, on dit qu’il pleut mal ! Sur le pourtour méditerranéen, c’est à peine 150 millimètres d’eau qui tombent chaque année. C’est autant qu’au Sahara ! Un drame quand on sait qu’il faut le double de pluviométrie pour irriguer les parcelles de vignes qui jalonnent la région. La navigation sur le canal du Midi, elle aussi, nécessite un volume d’eau important…

Pour les équipes des Voies navigables de France, le défi est de plus en plus délicat à relever. Chaque année, ils redoublent d’efforts pour assurer les différents usages de l'eau potable pour les populations locales, la navigation et la viticulture… Les enjeux sont multiples et la pression sur leurs épaules ne cesse d’augmenter. L’obsession des gestionnaires du canal est de minimiser les pertes et les fuites d’eau. Car, sans alimentation en eau de pluie, le canal ne peut plus alimenter les écosystèmes alentour ni les terres viticoles qui représentent aujourd’hui près de 60 % du domaine agricole.

La pénurie d’eau aurait aussi des conséquences plus surprenantes. Elle pourrait remodeler le paysage et une grande partie de l’économie du territoire. L’avenir de la vigne est incertain et les viticulteurs ont moins de perspectives, exceptées, peut-être, celles proposées par la chambre d’agriculture. Ses équipes travaillent corps et âme pour dénicher des pieds de vigne résistant aux sécheresses extrêmes !

Paradoxe de ce pays de Cocagne, il peut ne pas pleuvoir pendant des mois et, soudain, il peut tomber des trombes d’eau. L’Aude a la particularité d’être située dans une zone propice aux épisodes cévenoles ou méditerranéens, connus pour leur potentiel dévastateur et meurtrier. Élu en 2020, Éric Menassi, le maire de Trèbes, en sait quelque chose. Quatorze victimes des crues, rien que dans sa commune. Aujourd’hui, comme son homologue de Villegailhenc, il fait tout pour rendre plus résiliente sa ville en privilégiant la sécurité de ses populations au détriment du développement démographique et économique de sa commune.