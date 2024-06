« Pas de clim pour le climat : comment avoir moins chaud en ville ? » mardi 18 juin 2024 sur France 5 (vidéo)

À découvrir sur France 5 mardi 18 juin 2024 à 21:05, « Pas de clim pour le climat : comment avoir moins chaud en ville ? » un document inédit réalisé par Maud Richard.

Il fait chaud, de plus en plus chaud.

Même les plus chevronnés des climatosceptiques ont dû s’incliner devant l'été 2022 : caractérisé par des vagues de chaleur successives partout en Europe, il a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent. Et dans ces périodes de canicule, en ville, il fait 5 à 7 degrés de plus qu’à la campagne. Un cauchemar de citadins qui ne va pas s'arranger. D’après les experts, en 2050 à Paris, le climat sera le même qu’à Séville aujourd’hui, et à Lyon, le mercure affichera 44 °C en moyenne en août.

Tout serait simple s’il suffisait d’allumer sa climatisation. Malheureusement cela ne fait qu’accentuer le problème de réchauffement, en plus de coûter de plus en plus cher.

Alors, comment se rafraîchir ? Comment ne pas mourir de chaud sans climatisation ? Quelles sont les solutions pour adapter nos appartements, nos rues et nos villes à ce qu’il convient d’appeler dorénavant les méga canicules ?

Pas de clim pour le climat embrasse très concrètement ces questions pour changer notre façon de vivre en ville… ou plutôt pour pouvoir continuer à y vivre.