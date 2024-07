"Au bout c'est la mer - Le Chao Phraya en Thaïlande" mardi 16 juillet 2024 sur France 5 avec François Pécheux (inédit)

Mardi 16 juillet 2024 à 21:00, France 5 diffusera vous proposera découvrir le premier épisode inédit de la 7ème saison de la série documentaire “Au bout c'est la mer” dans lequel François Pécheux nous fait découvrir le Chao Phraya en Thaïlande.

À partir du mardi 16 juillet à 21:00, France 5 proposera 4 soirées inédites de la nouvelle saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" incarnée par François Pécheux.

Cette 7ème saison nous emmènera, notamment, sur les eaux de l'Uruguay, de la Thaïlande, de la Suède et d'Irlande.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Au bout c'est la mer : Chao Phraya

Dans ce nouvel épisode, François Pécheux est en Thaïlande. Il emprunte le Chao Phraya, que l’on surnomme le fleuve des Rois.

À bord d’une barge de matériaux ou d’une épicerie ambulante, il descend près de 370 kilomètres et découvre une Thaïlande qui semble entremêler les époques. Celle, moderne, aux codes urbains, dans la tentaculaire Bangkok, et celle où les traditions semblent immuables.

François démarre son voyage à Uthai Thani, où les offrandes aux moines rythment encore le quotidien... Des grands-mères rieuses qui vendent leurs produits sur le fleuve, un dresseur de canards, des moines écolos et des fous de vitesse : de la mythique Ayutthaya au delta, ce fleuve offre à François ses mille visages, et un voyage détonnant !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer : La Tamise".