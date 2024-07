"Echappées Belles - Chili, l'esprit nature" samedi 20 juillet 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 20 juillet 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Echappées belles" avec Jérôme Pitorin au Chili.

Niché entre les Andes et le Pacifique, le Chili est une destination incontournable pour tout voyageur en quête de nature, d’adrénaline et d’authenticité. Avant la pandémie, plus de 6 millions de touristes se pressaient chaque année pour admirer ses paysages grandioses.

Point de départ du voyage de Jérôme Pitorin en terres australes, Valparaíso, ville emblématique du pays avec ses maisons bigarrées, archétype de la ville sud-américaine.

Au rythme de la buena onda (les ondes positives en français) - une attitude accueillante, de partage et de convivialité cultivée par les Chiliens et les Chiliennes -, il explorera ensuite le Sur Chico, entre Santiago et la Patagonie, réputé pour ses volcans (en Araucanie) et ses rivières (dans la région des Lacs).

Jérôme terminera l’aventure à Chiloé, un archipel aux confins du Sur Chico et de la Patagonie. A chaque étape, il y fera la rencontre d’habitants qui chérissent leur terre natale ou d’adoption et qui mettent en avant sa diversité naturelle et culturelle.

Les reportages diffusés :

Chiloé, l'île solidaire

Chiloé est la plus grande île du Chili. Elle est connue pour ses constructions en bois, ses paysages ondoyants et surtout la solidarité sans faille de cette population marquée par l'insularité. Cette tradition a un nom : la minga. Quand quelqu'un a besoin d'un service, il fait appel à la communauté.

Transmettre la culture Mapuche

La señora Rosita est une figure connue dans la communauté Mapuche de Lautaro. Cette excellente cuisinière ne se contente pas de faire vivre la tradition dans les assiettes, depuis plusieurs années : elle intervient dans les jardins d'enfants pour initier les petits à la langue et à la cosmogonie Mapuche.

Des volcans sous surveillance

Le volcanisme fait depuis longtemps partie intégrante du Chili et de la vie quotidienne des chiliens. Les éruptions meurtrières ont laissé des traces dans l'histoire plus ou moins récentes du pays. Les volcans sont donc sous étroite surveillance. Dans leur observatoire de Temuco, les vulcanologues chiliens surveillent en temps réel l'intense activité volcanique du pays.

Le Condor des Andes…

Les chiliens sont fiers d'héberger dans leurs montagnes le plus gros volatiles de la planète : le condor des Andes. Avec son envergure de 2,50 mètres, sa tête chauve et son bec crochu, l'oiseau pourrait souffrir d'un manque d'empathie. Mais c'est sans compter sur Eduardo Pavez. Cet ornithologue dédie sa vie à l'oiseau andin, il recueille les blessés, les rééduque et les relâche.

Un pionnier des vins du nouveau monde

Aujourd'hui, le Chili est bien ancré sur la carte des vins du nouveau monde. Le pays doit le développement de cette activité à quelques visionnaires qui ont su adapter la vigne et les cépages à un environnement différent de l'Europe. Pablo Morande est l'un de ceux là. Dans les années 80, quand il s’était installé dans la vallée de Casablanca, juste au sud de Valparaiso, pour produire du vin blanc, tout le monde s'était moqué de lui. Aujourd'hui, 5000 hectares de vignes ont transformé les paysages de cette vallée, et Pablo Morande est devenu un héros.

