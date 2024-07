"Une maison, un artiste" : François Chalais, le refuge d’un reporter écrivain sur France 5 dimanche 28 juillet 2024

Dimanche 28 juillet 2024 à 22:25, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à François Chalais.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage.

Cette serie documentaire entre dans leur intimité de femme ou d’homme, revient à la source de leurs créations, et partage avec eux quelques moments de leur vie.

François Chalais • Le refuge d'un reporter écrivain



François Chalais a parcouru le monde comme grand reporter, même si le public se souvient d'abord de lui pour le ton inimitable avec lequel il commentait le Festival de Cannes. Journaliste passionné, il a toujours tenu en haute estime les métiers de l'information. Dans les rues de Harlem, dans les bidonvilles du Brésil ou auprès de l'armée cambodgienne, il s’est intéressé avant tout à l'humanité qui l'entoure.

A 53 ans et toujours marqué par la tragédie du Vietnam, cet homme de terrain a besoin d'un refuge pour se reconstruire et le trouve, avec son épouse Mei-Chen, dans un duplex parisien, dont la forme évoque à ses yeux la scène d'un théâtre. Entre ces murs, le journaliste pose ses valises, pour la première fois. Ici, il souhaite poursuivre un rêve d'enfant : devenir écrivain. Il a vu la souffrance des enfants vietnamiens, vécu sa jeunesse sous la menace de l'occupation nazie, et subi d'autres drames, qu'il raconte dans ses romans pour les exorciser.

Avec « Garry », écrit au milieu des années 80, François Chalais obtient pour la seconde fois un prix de l'Académie française. Une victoire qu'il célèbre chez lui, dans ce lieu de rencontre chaleureux, accueillant bon nombre d'artistes et d'intellectuels de passage à Paris.

