"Au bout c'est la mer" sur le fleuve Uruguay mardi 13 août 2024 sur France 5 avec François Pécheux (vidéo)

Mardi 13 août 2024 à 20:50, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 7ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" dans lequel François Pécheux vous emmène sur le fleuve Uruguay.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Au bout c'est la mer : Fleuve Uruguay

Dans ce nouvel épisode, François Pécheux part découvrir les eaux majestueuses du Rio Uruguay et son tracé mythique qui dessine la frontière entre l’Argentine et l’Uruguay.

C’est parti pour un périple haut en couleur sur un fleuve tout sauf tranquille, surtout en période de forte crue. Depuis les rives inondées de l’Uruguay, François va profiter de tout ce qui flotte (cargo à bois d’eucalyptus, barques de pêcheurs ou d’apiculteurs…) pour descendre près de 600 kilomètres, et découvrir un peuple du fleuve qui mêle joyeusement spiritualité, traditions et modernité.

François débute son voyage à la force des bras sur la barque de Dario qui l’emmène découvrir les discrètes mines d’améthystes du fleuve, avant de rallier les eaux dorées sur le bateau de Mario, le pêcheur fervent, qui vit les inondations comme une vengeance de Dieu.

François continue son voyage et fait des rencontres extraordinaires avec Anna, la spirituelle guérisseuse du fleuve, Julio César, l’apiculteur truculent de l’île aux abeilles, des gauchos légendaires de la pampa, et des buveurs de Maté…

En passant par l’héroïque ville de Paysandu qui résista à l’envahisseur portugais, jusqu’au Rio de la Plata, le plus grand estuaire du monde, le fleuve Uruguay offre à François ses mille visages et un voyage inoubliable !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer" : Le fleuve Kapuas.