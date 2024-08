"Au bout c'est la mer" sur le fleuve Shannon mardi 20 août 2024 sur France 5 avec François Pécheux (vidéo)

Mardi 20 août 2024 à 20:50, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 7ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" dans lequel François Pécheux vous emmène sur le fleuve Shannon.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout c’est la mer…

Au bout c'est la mer : Fleuve Shannon

François Pécheux part en Irlande, à la découverte du plus grand fleuve des îles britanniques, le Shannon, qui parcourt 389 km du nord au sud, avant de se jeter dans l’océan Atlantique.

Son voyage démarre tout près de la frontière nord-irlandaise, au Shannon Pot, la source du fleuve. Et pour profiter au mieux des paysages verdoyants de la région, quoi de mieux qu’une montgolfière pour survoler les premiers méandres encore trop étroits pour naviguer.

A Battle Bridge, il embarque avec John Dune sur un drôle de bolide. Entre deux pointes de vitesse, John propose à François de visiter la péniche qu’il restaure au fond d’un bras secret du Shannon.

Après une brève escale dans la petite ville portuaire d’Athlone, François découvre les célèbres ruines du monastère de Clonmacnoise. La journée se termine joyeusement au J.J. Hough, au son de la musique traditionnelle irlandaise.

Plus bas sur le fleuve, François aide des éleveurs à faire traverser leurs vaches à la nage, pour passer l’été sur une île sauvage. Sur le Loch Derg, le plus grand lac du Shannon, il rencontre Eifa, qui consacre son temps libre à la restauration de sa vieille péniche « Eve ». Et l’estuaire n’est plus très loin quand François se retrouve embarqué dans une énergique course à la rame avec les Shannon Dragons.

Pour finir, c’est à bord du Sally O’Keefe, un somptueux voilier traditionnel, que François atteint l’océan Atlantique nord, le but de ce voyage inoubliable.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer" : Le Saint-Laurent.