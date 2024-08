"Nus et culottés" : Objectif Corse & Lac Saint-Jean pour Nans & Mouts lundi 26 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Lundi 26 août 2024 à partir de 21:00, France 5 rediffusera deux numéros de "Nus et culottés" dans lequel Nans et Mouts se rendront en Corse puis au Lac Saint-Jean

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d’enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ?

Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu’ils portent à l’épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l’inattendu et à l’authentique.

21:00 Objectif Corse

Au pied des falaises du Vercors, Nans et Mouts démarrent leur voyage avec le rêve de faire du parapente en Corse !

En allant à la rencontre des habitants, ils sympathisent rapidement avec un couple de fermiers qui leur propose un lit et un repas bien garni contre un petit coup de main.

Après plusieurs jours de route et de fous rires, ils sont invités à passer une soirée chez Odile, une mère de famille atypique qui rêve depuis longtemps de partir à l'aventure. Les trois compères se mettent en route pour un périple émouvant.

Aux portes de la Méditerranée, ils sont accueillis par une météo peu clémente. Il faudrait un miracle pour les conduire sur l'île de Beauté... Mais qui a dit que les miracles n'existaient pas ?

21:50 Objectif Lac Saint-Jean



Nans et Mouts se lancent, toujours sans argent, à la poursuite de leur rêve de construire une cabane au bord du Lac Saint-Jean. Un rêve qu'ils espèrent vivre grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées. Ils passent d'un bricoleur à un autre et affinent leur plan de cabane. Chercher du matériel et acquérir des connaissances en construction devient un merveilleux prétexte à découvrir le Québec en entrant par ses garages et ses remises.

Vient ensuite le moment de traverser les bois sur plusieurs centaines de kilomètres, des bois bien plus sauvages que nos forêts françaises de métropole.

Enfin, il va leur falloir trouver un endroit où bâtir cette cabane...