« A7 : Les défis de l'autoroute Lyon / Marseille » sur RMC Découverte lundi 26 août 2024 (vidéo)

Lundi 26 août 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir « A7 : Les défis de l'autoroute Lyon / Marseille », un document réalisé par Charles Bourla.

L'A7, aussi appelée autoroute du Sud, est un axe majeur du réseau français. Pour des millions d'automobilistes, son tracé de 311 kilomètres entre Lyon et Marseille est synonyme de vacances chaque été. Mais c'est avant tout une infrastructure essentielle à l'économie du pays, une des autoroutes les plus chargées de France, et un des axes les plus importants de poids lourds en Europe. On estime le trafic à 80 millions de passages de véhicules par an.

L'A7 permet un transport incessant de marchandises, elle assure le transit quotidien de centaines de milliers de français et absorbe les flux de trafic estivaux les plus importants du pays. Cette circulation exige des infrastructures hors normes, comme le péage de Vienne Reventin, un des plus grands de France, ou l'aire de Montélimar, qui est la plus grande aire de service d'Europe.

Tout au long du parcours, chaque aménagement est constamment contrôlé et modernisé. Construction de ponts, ajout d'échangeur, prise en compte de l'environnement. Les équipes de l'A7 sont capables de réaliser les chantiers les plus complexes au coeur du trafic.

Chacun de ces chantiers est l'occasion d'expérimenter de nouvelles technologies, pour adapter cette artère stratégique aux usages modernes, répondre aux problèmes écologiques et inventer l'autoroute de demain. Les enjeux actuels s'articulent entre béton recyclé et installation de bornes électriques permettant une recharge des véhicules en un temps record.

Comment assurer la fluidité du trafic, concilier vitesse et sécurité ?

Au fil des kilomètres, équipes techniques, ingénieurs, architectes et maîtres d'oeuvre, mettent leurs compétences au service de l'une des plus emblématiques autoroutes de France, pour garantir aux usagers de l'A7 des infrastructures du plus haut niveau.

