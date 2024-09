« Gucci : la vérité derrière la fiction » sur M6 vendredi 6 septembre 2024

Vendredi 6 septembre 2024 à 23:50, M6 diffusera le document inédit « Gucci : la vérité derrière la fiction » réalisé par Jovica Nonkovic.

Portée par les témoignages de sa dame de compagnie, de son avocat et de l’enquêteur chargé de l’affaire, Patrizia Reggiani raconte sa propre histoire dans un documentaire captivant.

Après avoir purgé une peine de prison de 16 ans pour avoir commandité le meurtre de son mari, l'ex-Mme Gucci revient sur son histoire : sa rencontre avec Maurizio, leur amour, leur mariage de rêve et le cauchemar qui s'ensuivit…

En 1991, leur divorce est prononcé et en mars 1995, son ex-mari est tué par balle.

En janvier 1997, Patrizia Reggiani est arrêtée et condamnée un an plus tard pour ce meurtre.