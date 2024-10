"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Peugeot 309 GTI lundi 21 octobre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 21 octobre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Peugeot 309 GTI.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x06 • Peugeot 309 GTI

Gerry est toujours à l´affût de youngtimers des années 80 qui peuvent lui rapporter gros. Alors quand il met la main sur une Peugeot 309 GTI de 1987, il n´hésite pas une seconde !

Pourtant il aurait eu de bonnes raisons de rebrousser chemin. Carrosserie poussiéreuse, moteur manquant, habitacle incomplet... Les atouts de cet exemplaire à l´abandon sont rares, et le pari audacieux !

Aurélien va devoir mettre les bouchées double pour remettre d´aplomb cette sportive devenue collector, et redorer les 3 lettres qui font sa réputation - « GTI » pour « Grand Tourisme Injection ». D´autant que pour attirer les connaisseurs et espérer faire un bon bénéfice à la revente, elle devra être en tout point fidèle au modèle à sa sortie d´usine.