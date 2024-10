"Les docs d'Ambre Chalumeau" : Taylor Swift, iconique et politique, jeudi 31 octobre 2024 sur TMC

Jeudi 31 octobre 2024 à 21:25 sur TMC dans la continuité de "Quotidien", Ambre Chalumeau vous proposera de découvrir son nouveau document inédit : « Taylor Swift : Iconique et Politique ».

Artiste féminine la plus streamée, Taylor Swift accumule les records. Son dernier album s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Sa tournée actuelle, qui s'achèvera en décembre, est déjà annoncée comme la plus lucrative de l'histoire. Taylor Swift est la première artiste, hommes et femmes confondus, à être devenue milliardaire uniquement grâce à sa musique.

Celle qui a été élue personnalité de l'année par le magazine Time en 2023 fait aussi trembler la politique américaine. L'annonce de son soutien à Kamala Harris a fait blêmir les républicains. Dans les heures qui ont suivi son annonce, le site gouvernemental dédié aux inscriptions électorales a connu une fréquentation record.

Ambre Chalumeau décrypte le phénomène pop le plus fascinant de tous les temps. Ou comment une jeune chanteuse de country a conquis la planète pop au point de faire plier l'industrie musicale et trembler les politiques américains.

Pour ce numéro inédit spécial élections américaines, Ambre Chalumeau est partie à Miami et Nashville sur les traces de la petite fiancée de l’Amérique.