"Israël / Palestine, l'impossible coexistence ?" : document de Charles Enderlin sur France 5 dimanche 8 décembre 2024

Dimanche 8 décembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera "Israël/Palestine, l'impossible coexistence ?" une série documentaire en 3 volets écrite par Charles Enderlin et réalisée par Dan Setton.

Un nouveau chapitre sanglant de l’histoire du Proche-Orient s’est ouvert le 7 octobre 2023.

Ce jour-là, le Hamas a infligé à Israël la plus importante défaite de son histoire. Venus de Gaza, 4 000 djihadistes ont envahi et conquis trois bases militaires et investi vingt et un kibboutzim et localités pour y massacrer des habitants et enlever des civils de tous âges. Le bilan est lourd. 1 200 morts et près de 250 civils et soldats pris en otages. Vingt jours plus tard, l’armée israélienne lance une vaste opération terrestre dans Gaza pour neutraliser les organisations islamistes, et faisant des dizaines de milliers de morts et de blessés parmi lesquels de très nombreux civils. Jamais la paix n'a semblé aussi loin. Comment en est-on arrivé là ?

Israël/Palestine, l'impossible coexistence ? dissèque en trois épisodes huit décennies d'une histoire tumultueuse, racontée du point de vue des acteurs en prise directe avec les événements. Ils sont décideurs politiques israéliens et palestiniens, de premier plan et de tous bords, diplomates, généraux, membres de la communauté du renseignement... Leur témoignage apporte un éclairage unique sur cette histoire et sur les forces qui ont façonné cette tragédie vécue par les populations de la région.

Mobilisant des archives pour certaines jamais diffusées en Europe, la série raconte comment Israël s’est fait surprendre, et a laissé se développer, à quelques kilomètres de sa frontière, une menace existentielle : le Hamas. Une organisation islamiste et terroriste forte de 40 000 combattants, d'une forteresse souterraine à Gaza composée de centaines de kilomètres de tunnels et d'une industrie militaire produisant des milliers de roquettes.

Une succession de rendez-vous manqués et d'erreurs stratégiques a poussé Israéliens et Palestiniens au bord du précipice, et peut-être jusqu'à un point de non-retour.

Aujourd'hui, la nécessité de tirer les leçons des erreurs du passé est plus urgente que jamais.

« Au commencement » (épisode 1) analyse les erreurs stratégiques commises des deux côtés en remontant aux racines du conflit au Proche-Orient. De la naissance de l’État proclamé par David Ben Gourion à la guerre de Six-Jours et l’occupation des territoires palestiniens, jusqu'à l’arrivée de Yasser Arafat à la tête de l’OLP et sa décision de négocier avec Israël. Et la lutte sans merci qui s'ensuit entre intégristes religieux des deux camps pour détruire le processus de paix d’Oslo par le meurtre et le terrorisme.

« Paix ou guerre » (épisode 2) relate les campagnes menées par les ennemis de la paix contre les accords d’Oslo. Des attentats suicides du Hamas au massacre du Caveau des Patriarches par un terroriste juif, à l’assassinat d’Yitzhak Rabin par un sioniste religieux. Jusqu'aux échecs de Benjamin Netanyahou et d’Ehoud Barak qui n’ont pas pu – ou voulu – relancer le processus de paix et ont ainsi provoqué le second soulèvement palestinien.

« La descente aux enfers » (épisode 3) dévoile comment le retrait de Gaza décidé par Ariel Sharon en 2005 était en fait destiné à donner Gaza au Hamas et empêcher la création d’un État palestinien. Benjamin Netanyahou a poursuivi et intensifié cette politique pendant quatorze ans, permettant le financement du Hamas à hauteur de milliards d'euros. Les services de renseignements, aveugles face au fondamentalisme du Hamas, se sont convaincus que celui-ci se concentrait sur des mesures économiques et sociales pour renforcer sa popularité, et délaissait les opérations militaires. Ils se sont trompés.