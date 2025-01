"Bienvenue au spectacle : 100 jours au Royal Palace" de Kirwiller samedi 4 janvier 2025 sur C8

Samedi 4 janvier 2025 à 21:10, C8 rediffusera le documentaire "Bienvenue au spectacle : 100 jours au Royal Palace", une immersion dans un cabaret géant en pleine campagne, réalisé par Benjamin Colmon.

Perdu dans la campagne alsacienne bien loin des beaux quartiers parisiens à Kirwiller, un petit village de 500 habitants, le Royal Palace est devenu le deuxième cabaret de France et l’un des plus célèbres dans le monde.

Chaque année plus de 200 000 spectateurs viennent en voiture ou en bus de la France entière, mais aussi d’Allemagne, de Suisse ou d’Autriche, pour venir découvrir le nouveau spectacle intégralement réinventé à chaque saison : décors, costumes, mise en scène, chorégraphies, attractions…

Car en 40 ans, le cabaret créé par Pierre Meyer est devenu une institution et un empire du spectacle avec plus de 200 représentations par an, un amphithéâtre de 8000 m2 permettant de recevoir jusqu’à 1000 spectateurs.

Côté tables, deux restaurants les accueillent, le Versailles et le Majestic orchestrés par le chef Bruno Schlewitz, élève de Paul Bocuse et ancien du prestigieux Hotel Ritz.

Au total, c’est près de 130 personnes qui y travaillent quotidiennement dont 40 artistes résidents « castés » par le patron dans le monde entier : cascadeurs à moto brésiliens, acrobates mongoles, danseuses ukrainiennes…

Pendant trois mois, les équipes de ce documentaire ont vécu en immersion dans ce lieu unique au monde aux allures de Las Vegas en pleine Alsace !