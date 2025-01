"L’épreuve d'une vie - Michel Catalano face aux Kouachi" : document diffusé sur France 2 mardi 7 janvier 2025

Dans la continuité de sa soirée spéciale de commémoration des attentats de 2015 à Paris, France 2 diffusera mardi 7 janvier 2025 à 23:15 « L’épreuve d'une vie - Michel Catalano face aux Kouachi », un documentaire inédit réalisé par Romain Verley.

Lorsqu’il pénètre dans le studio, l’appréhension est palpable. Nous sommes un vendredi. “Les attentats se déroulent toujours un vendredi” confie-t-il au réalisateur qui l’accompagne. L’homme s’installe devant les caméras. Son nom ne vous dit sans doute rien, son visage vous évoque peut-être vaguement quelque chose. Vous connaissez son surnom, « l’imprimeur de Dammartin ».

Voici Michel Catalano. Le dernier homme à avoir parlé avec les terroristes auteurs du massacre de Charlie Hebdo. Le 9 janvier 2015, deux jours après l’attentat, ils sont traqués. C’est presque par hasard qu’ils vont télescoper la vie de ce chef d’entreprise.

Une heure et demie de huis clos avec les frères Saïd et Chérif Kouachi, l’assaut du GIGN sur l’imprimerie familiale et une vie à jamais changée. Michel Catalano pensait mourir ce jour-là, tué par balle. Il a survécu. Les siens ont retrouvé un mari et un père brisé.

Le journaliste et réalisateur de ce documentaire Romain Verley, a rencontré Michel Catalano pour la première fois quelques semaines après l’assaut il y a dix ans, au premier jour de cette nouvelle vie qu’il n’a pas choisi. A l’époque, Romain Verley est très impressionné par la profonde humanité de Michel Catalano qui, dans ce face à face avec les assassins, a toujours voulu garder le lien pour sauver la vie de son employé caché sous un évier. Depuis ce premier entretien dans son imprimerie détruite, Romain et Michel ne se sont jamais quittés. Au fil des mois, des années, ils prenaient des nouvelles l’un de l’autre, de leurs métiers, de leurs familles. Michel Catalano se confiait sur la difficile reconstruction de son entreprise comme de sa vie, avec ses peines, ses idées noires, mais toujours avec un formidable espoir.

10 ans après, Romain Verley a suivi Michel Catalano et sa famille pendant 1 an. Il a voulu savoir « comment ça va avec la douleur ? » Comment Michel Catalano cicatrise cette blessure invisible ? Ce traumatisme a été un séisme pour toute la famille Catalano, unie derrière Michel. Romain Verley fait également la rencontre de Véronique son épouse, de Valentin et Marie-Anne ses enfants. Ce sont les victimes « indirectes », les victimes « par ricochet » comme disent avec indifférence les experts ou les assureurs.

De spectateur, Michel, est devenu acteur et victime. On lui prête les épaules et les médailles du héros. Lui n’aspire qu’à une seule chose depuis 10 ans : devenir à nouveau la personne qu’il était avant ce 9 janvier.

Michel Catalano, c’est le destin extraordinaire d’un Français ordinaire qui a réussi à se relever de cette épreuve épouvantable. Un itinéraire sombre entre combat, désillusion et optimisme. Pour la toute première fois, Michel Catalano mais aussi Véronique, Marie-Anne et Valentin témoignent en longueur. Ils livrent un récit intime, personnel et familial de l’après 9 janvier 2015. Un récit intime et familial.

Le livre de Michel Catalano, « L'imprimeur de Dammartin » est sorti le 2 janvier dernier aux éditions du Cherche-midi.