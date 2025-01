Charlie Hebdo, 10 ans après : peut-on encore tout dire ? Soirée spéciale sur France 2 mardi 7 janvier 2025

10 ans après les attentats du 7 janvier 2015 qui visèrent le journal satirique Charlie Hebdo, France 2 propose mardi 7 janvier 2025 dès la fin du JT de 20H une soirée exceptionnelle : sommes-nous tous encore Charlie ? Où en est-on avec la liberté d’expression ?

Le 7 janvier 2015, la France est sidérée et ébranlée par l’effroyable attentat terroriste islamiste contre Charlie Hebdo, suivi le 8 janvier d’une fusillade meurtrière à Montrouge, puis le 9 janvier des prises d’otages d’une imprimerie à Dammartin-en-Goële et de l’Hyper Cacher porte de Vincennes, derniers épisodes douloureux de la traque des assassins.

10 ans après, la commémoration des attaques terroristes de janvier 2015 nous rappelle, individuellement et collectivement, leur violence dévastatrice, la funeste communauté de destins des victimes, l’empreinte toujours présente des disparus, la persistance de leur œuvre et du combat de Charlie Hebdo pour la liberté d’expression.

En direct de la prestigieuse Bibliothèque Nationale de France, qui abrite une collection de 200 000 dessins de presse et les grands textes fondateurs de la liberté d’expression, Caroline Roux recevra les journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo, parmi lesquels Riss et Coco, des spécialistes du terrorisme pour décrypter l’état de la menace aujourd’hui, des enseignants et des élèves qui raconteront leur désarroi face aux atteintes à la laïcité mais aussi les actions qu’ils mettent en place dans les écoles, et tout au long de l’émission, des humoristes, des artistes, des écrivains… qui s’interrogeront sur la liberté d’expression. Peut-on encore tout dire ? La liberté d’opinion a-t-elle un prix ?

Les téléspectateurs pourront poser leurs questions aux invités sur le site franceinfo.fr.

Cette soirée spéciale se poursuivra avec la diffusion de deux documentaires inédits : L'épreuve d'une vie - Michel Catalano face aux Kouachi, et Charlie envers et contre tout, une immersion dans la vie de la rédaction, jusqu’à la préparation de la couverture du numéro qui sortira exceptionnellement le mardi 7 janvier.