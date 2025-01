"Charlie, envers et contre tout" : immersion dans la rédaction de Charlie Hebdo mardi 7 janvier 2025 sur France 2

Dans la continuité de sa soirée spéciale de commémoration des attentats de 2015 à Paris, France 2 diffusera mardi 7 janvier 2025 à 00:05 « Charlie, envers et contre tout », un document de Jérôme Lambert et Philippe Picard.

Dans un immeuble anonyme, derrière des portes blindées, la rédaction de Charlie Hebdo se réunit chaque mercredi, pour préparer le prochain numéro du journal. Autour de la table, plusieurs générations de journalistes et de dessinateurs se croisent, celle de sa renaissance en 1992, celle qui a vécu le 7 janvier et celle qui a rejoint le journal après les attentats, toutes veulent faire vivre ce journal envers et contre tout.

Riss ou Coco nous racontent la renaissance de Charlie Hebdo après 2015 et l’intégration des nouvelles générations dans ce journal qui n’a cessé de se réinventer depuis plus de 50 ans sans jamais rompre le pacte qui les unit à leurs lecteurs autour d’un socle de valeur qui leur ressemblent et nous rassemble.

Ce film a pu être réalisé grâce à la proximité de Jérome Lambert et Philippe Picard avec Charlie Hebdo qu’ils fréquentent depuis 20 ans déjà … Cet accès unique à la rédaction leur a permis de partager le quotidien du journal. Passé le sas des porte blindés et de la protection policière, Charlie reste, comme le disent ceux qui y travaillent, « une vraie cour de récré. »

Pour des raisons de sécurité, aucune caméra n’est autorisée dans ses locaux cachés au cœur de Paris. Exceptionnellement les réalisateurs ont pu y poser leurs micros et enregistrer la vie du journal. Quatre mois durant, ils ont suivi les conférences de rédaction de Charlie Hebdo et nous font partager l’intimité du journal. Autour de la table les blagues fusent, dessinateurs et journalistes débattent, s’invectivent … Ces échanges drôles, parfois dramatiques, sont croqués par le dessinateur Juin pour nous les restituer dans le pur style Charlie. Les mois qui viennent de s’écouler ont été forts en émotions pour la rédaction : situation politique française rocambolesque, procès de Mazan ou procès de Peter Cherif, le complice des frères Kouachi et enfin la disparition de Simon Fieschi, victime à retardement de l’attentat du 7 janvier comme le murmure la dessinatrice Coco bouleversée.

Le fil rouge de ce documentaire est la préparation du Numéro spécial qui sortira le mardi 7 janvier 2025. La couverture de ce Charlie exceptionnel sera le dernier plan de cette chronique inédite.