"Mayotte, l'impossibilité d'une île" : plongée au cœur des cicatrices mahoraise sur France 5 dimanche 23 février 2025 (vidéo)

Dimanche 23 février 2025 à partir de 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée à Mayotte dans "Le monde en face" avec Mélanie Tavarant.

En dévastant Mayotte, le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a mis brutalement sous les projecteurs cette île de l’océan Indien, devenue 101ème département français en 2011, confrontée à une accumulation de crises et de vulnérabilités extrêmes.

En résonance avec l’actualité et les débats autour des urgences et de l’avenir de Mayotte, France Télévisions propose, sur la plateforme france.tv et sur France 5, une soirée spéciale éclairant son histoire récente, les enjeux du territoire et la situation de sa population.

21:00 Le Monde en face Mayotte, l'impossibilité d'une île

Le samedi 14 décembre 2024 le cyclone Chido frappait Mayotte, faisant un bilan provisoire de 39 morts et 5.000 blessés. Un événement climatique exceptionnel, comparable au cyclone historique qui avait dévasté l'île 90 ans plus tôt.

Les images des bidonvilles ravagés, qui ont fait le tour des médias, servent de révélateur : Mayotte est en crise depuis des années. Le vivre-ensemble est malmené, la violence y est endémique, la pauvreté, le manque d’infrastructures rongent le territoire. Comment, dès lors, lire cette crise ? Comprendre les maux de ce département dont les habitants se disent oubliés ?

Avant la tragédie, durant plusieurs semaines, la production du film était déjà en cours. L’actualité est venue percuter le tournage. Mais le temps long permet, avec ce documentaire, de mieux la comprendre.

Ce film plonge au cœur des cicatrices mahoraises, au cœur d'un sentiment – largement partagé – d’abandon. En quête d’explications mais aussi d’humanité.

Film chorale, le documentaire tente de donner la parole à tous. Les bandes de jeunes de Kawéni avec le rappeur "Le Gérant" et leurs conflits territoriaux, la colère d’habitants ulcérés par la criminalité avec Safina Soula (collectif des citoyens de Mayotte 2018), la violence des décasages – ou "destructions d'habitat précaire et illégal" – vécue avec un jeune habitant. Le récit d'un instituteur gravement blessé, Dhoul, piégé par les "coupeurs de route", se mêle à la vie traquée d'une mère sans papiers, Sandia. Le travail des magistrats du tribunal judiciaire de Mamoudzou se superpose à celui des associations qui dénoncent un continuum de crises : eau, violences, et aujourd'hui Chido... Pour comprendre chacun, le film adopte alternativement leurs points de vue pour tenter, au moins, de retisser le fil de ce qui a été perdu.

22:20 Le Monde en face, le débat Mayotte, une île en état d'urgence

À la suite de la diffusion du documentaire Mélanie Taravant recevra :

Julie Peyrard, réalisatrice du documentaire.

Abby Said Adinani, journaliste, correspondante à Mayotte pour l'AFP.

Elise Palomares, professeure de sociologie, université de Rouen.

Emmanuel Blanchard, historien, directeur de Sciences Po Saint Germain-en-laye.

22:50 La case du siècle Mayotte, le choix rester Français

Le 22 décembre 1974, on vote dans l’archipel des Comores. Pour ou contre l’indépendance ? Ce vote crucial voit pour la première fois Mayotte exprimer son désir de rester française, envers et contre tous. Car le président Giscard d’Estaing, de nombreux élus et les instances internationales pensaient que l’ère de la décolonisation devait s’imposer là comme ailleurs.

Mais un petit groupe de femmes et d’hommes de Mayotte mène une campagne active et parvient à changer le cours de l’histoire. Ce sont eux encore qui poussent pour la départementalisation afin d’être sûrs que la mère patrie ne les oublieras jamais. Et, aujourd’hui, leurs descendants rappellent la France à ses devoirs.

Réalisé avec des entretiens avec les principaux acteurs de cette histoire et leurs représentants, ainsi qu’avec des images d’archives, ce film retrace une épopée démocratique, à l’heure où partout l’autoritarisme menace.