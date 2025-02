"Dans la peau du légionnaire romain" rediffusé sur France 5 jeudi 27 février 2025 dans "Science grand format" (vidéo)

Jeudi 27 février 2025 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous propose dans "Science grand format" de revoir le document « Dans la peau du légionnaire romain » réalisé par Pierre-François Gaudry.

Il incarne la puissance et le rayonnement de Rome. Son art du combat, sa force, son glaive, ont fait sa légende. De nombreuses images et croyances populaires accompagnent le modèle du soldat romain, souvent limité à celui d'un combattant intrépide, efficace et discipliné, mais derrière le mythe qui était-il vraiment ?

Ce film propose une approche originale, en brossant le portrait de l’homme qui se cache derrière le soldat.

Au cours des dernières décennies, de nombreuses découvertes archéologiques permettent de casser des clichés, de faire la chasse aux idées reçues qui collent à la peau du légendaire soldat romain.

Les objets mis au jour sur les sites des anciennes garnisons romaines, comme Vindolanda, au nord de l’Angleterre, ou la colline de Fourvière, à Lyon, apportent un éclairage nouveau sur la vie quotidienne de leurs occupants.

On retrouve peu à peu les armes qu’ils utilisaient, les vêtements qu’ils portaient, la vaisselle dans laquelle ils préparaient leurs repas, leurs accessoires de toilette, leurs jeux.

Mais, encore plus incroyable, on exhume aussi leur correspondance !

Peu à peu se dessine un portrait plus intime, plus humain du légionnaire romain, hors des champs de bataille.