"Chaos au Japon - Séisme et tsunami à Fukushima" sur RMC Découverte jeudi 6 mars 2025

Jeudi 6 mars 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le document "Chaos au Japon - Séisme et tsunami à Fukushima" réalisé par Julien Balestier.

Le 11 mars 2011 à 14h46, le Japon est secoué par le plus important séisme de son histoire.

51 minutes plus tard, un tsunami provoqué par le tremblement de terre déferle sur la côte. La vague atteint plus de 30 mètres par endroits et ravage près de 600 km de côtes.

La centrale nucléaire de Fukushima, située à 145 km de l'épicentre, est touchée. La surchauffe des réacteurs est incontrôlable. Trois réacteurs explosent relachant des quantités massives d'éléments radioactifs. C'est la plus importante catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl.