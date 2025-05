"L'A75 : sur la route du viaduc de Millau" à revoir sur RMC Découverte mardi 27 mai 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte mardi 27 mai 2025 à 21:10, le documentaire « L'A75 : sur la route du viaduc de Millau » réalisé par Vivien Floris.

L'A75 est l'autoroute la plus haute de France, elle traverse des sites naturels protégés soumis à un climat rigoureux et accueille près de 100000 véhicules par jour.

Avec 245 ponts et 69 viaducs, l'A75 abrite les ouvrages d'art les plus spectaculaires et les plus audacieux des autoroutes européennes. Viaduc de Verrière, de la Truyère, de la Violette, chaque ouvrage a permis aux architectes d'exprimer des techniques et un esthétique visionnaire, repoussant toujours plus loin les limites de l'ingénierie.

Mais l'autoroute A75 est aussi l'écrin du plus grand ouvrage d'art autoroutier au monde, le dernier projet d'envergure internationale en France, l'équivalent de la Tour Eiffel en terme de notoriété : le viaduc de Millau. 3 ans de construction, 2 millions d'heures de travail, 600 personnes sur le chantier au même moment qui vont couler 95.000 mètres cubes de béton pour 36.000 tonnes d'acier.