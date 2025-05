"Libération(s), dans la joie et la douleur", récit des libérations de notre pays sur France 5 dimanche 1er juin 2025 (vidéo)

Dimanche 1er juin 2025 à 21:05, France 5 rediffusera « Libération(s), dans la joie et la douleur », le récit intime et méconnu des libérations de notre pays, entre espoir et désillusion, colère et soulèvement.

« Libération(s), dans la joie et la douleur » est un documentaire-événement qui raconte la Libération sur l'ensemble du territoire.

Cette série documentaire en trois épisodes est donc le récit intime et méconnu des libérations de notre pays, entre espoir et désillusion, colère et soulèvement.

La Libération de la France ne s’est pas faite en un jour. Elle ne se résume pas aux foules en liesse et à la victoire du général de Gaulle. Son histoire est bien plus sombre et bien plus complexe. Après le débarquement de Normandie, les combats vont être rudes partout en France.

Libération(s), dans la joie et la douleur raconte les « libérations » de la France, à travers des témoins et des archives exceptionnelles. Des libérations intenses et contrastées selon chaque région, chaque ville, chaque village. Des libérations du point de vue des civils, en joie, en fêtes, en espérances, mais aussi en doutes et en souffrances.

Note d'intention de la réalisatrice, Valérie Manns

C'était il y a quatre-vingts ans. Quatre-vingts ans pendant lesquels l'histoire des hommes se transforme en récit national. Aujourd'hui la mémoire des derniers survivants doit être transmise pour ne pas tomber dans l'oubli. C'est le passage de la mémoire à l'Histoire. C'est le moment où la libération de la France entre 1944 et 1945 participe, au premier titre, de ces grands moments du roman national.

La Libération s'est étalée sur une année. Écrasée par la légende d'un général de Gaulle descendant triomphalement les Champs-Elysées au cœur d'une foule en liesse, acclamé par de jeunes filles en fleurs le sourire aux lèvres, désireuses d'oublier les horreurs de la guerre et impatientes de commencer une nouvelle vie, en réalité, la libération de la France a d'abord été un cauchemar d'une rare violence.

Cette série est du point de vue des civils et évoque une série de drames. Un enchaînement d'évènements et de circonstances méconnu des Français. Une histoire de combats, de résistances, de lâchetés aussi, de règlements de compte à chaque fois singuliers. Des récits souvent filmés, nous laissant des archives familiales, d'actualités, ou militaires. Cette période complexe montre toutes les ambivalences, les ambiguïtés, les subtilités du kaléidoscope hexagonal, où une France heureuse a côtoyé une France martyre. Une France profondément hétérogène.

Des femmes accueillant les GIs dans leurs robes fleuries, un peuple fraternisant au départ d’un occupant honni, des espérances suscitées par le programme du Conseil National de la Résistance... Tous ces éléments composent le portrait idyllique d’une France enthousiaste et radieuse, fêtant dans la liesse la liberté retrouvée après cinq années d’un cauchemar sans fin.

Et pourtant... De sombres réalités projettent, sur ce tableau idyllique, leur ombre inquiétante. Menacés sur leurs arrières, les Allemands massacrent au Vercors, à Saint- Marcel comme au Mont-Mouchet, résistants et civils. Dans leur retraite, ils laissent, à Tulle, à Oradour-sur-Glane comme à Moussey, un sillage de sang.

Par ailleurs, le pays, à l'aube de la victoire, panse difficilement ses plaies. Contrairement à ce que le pouvoir politique tentera de faire croire, tous les Français n'ont pas résisté, et toutes les victimes ne sont pas sur un pied d’égalité. Une partie de la population entend régler ses comptes, une fièvre qu’attise, à partir d’avril 1945, le retour des déportés et la découverte de l’enfer concentrationnaire.

De même, la situation politique se tend. Les Français restent soumis au rationnement, sont mal logés, s’impatientent du rythme de la reconstruction. Et déplorent les lenteurs de l’épuration : ils veulent que justice soit faite. La France est déchirée, comme l'exprime l’homme du 18 juin, avant de quitter le pouvoir « Les Français étaient malheureux. Ils sont désormais mécontents ».

